HSBC'den Çin ekonomisi için dikkat çeken değerlendirme: Teknoloji ihracatı güçlü, iç aktivite zayıf

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HSBC'ye göre yapay zeka, Çin'in dış ticaret görünümündeki önemli unsurlardan biri olmaya devam ediyor. Yüksek teknoloji ürünlerinin ihracatındaki güçlü seyir, küresel ölçekte yapay zeka altyapısına yönelik yatırımların oluşturduğu talebin Çin'e yansıdığını gösteriyor.

Buna karşılık HSBC'nin değerlendirmesinde, Çin'deki iç ekonomik aktivitenin henüz aynı güçte bir toparlanma sergilemediği ifade edildi. Böylece ülke ekonomisinde dış ticaret performansı ile iç talep arasında belirgin bir ayrışma ortaya çıkıyor.

Yapay zeka yatırımları Asya ticaretini destekliyor

Küresel ölçekte veri merkezleri ve diğer yapay zeka altyapılarına yönelik harcamalar, teknoloji tedarik zincirinin farklı halkalarında ticareti canlı tutuyor. HSBC, özellikle Tayvan'da ihracat siparişleri ile yarı iletken ihracatının bu yatırımların etkisiyle güçlü kaldığına işaret etti.

Yapay zeka kaynaklı talebin etkisi ABD'nin dış ticaretinde de görülüyor. HSBC'nin verilerine göre yapay zeka sistemlerinin kurulmasında kullanılan ürünlerin ithalatı rekor seviyelere ulaşırken, söz konusu ürünlerin ABD'nin toplam ithalatındaki payı %30'un üzerine çıktı.

HSBC'nin değerlendirmesi, yapay zeka yatırımlarının küresel büyüme üzerindeki etkisinin yalnızca teknoloji şirketlerinin harcamalarıyla sınırlı kalmadığını ortaya koyuyor. Talep, Çin'in yüksek teknoloji ihracatından Tayvan'ın çip ticaretine ve ABD'nin ithalatına kadar farklı kanallardan dünya ekonomisine yansıyor.