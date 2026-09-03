HSBC’den Fed için ‘faiz indirimi yok’ öngörüsü: Gözler üç kritik toplantıda

Küresel para politikalarının orta vadeli rotasına dair stratejik tahminlerini güncelleyen HSBC Private Bank, Fed’in önümüzdeki iki yıl boyunca faiz oranlarında herhangi bir indirime gitmeyerek mevcut seviyeleri koruyacağını öngördü. HSBC Private Bank ve Premier Wealth CIO’su Jose Rasco ile Yatırım Stratejisti Michael Zervos imzasıyla yayımlanan raporda, Fed Başkanı Kevin Warsh’ın Jackson Hole Ekonomi Sempozyumu’nda verdiği mesajların, enflasyon dinamiklerini yeniden para politikasının tam merkezine yerleştirdiğine dikkat çekildi. Fiyat istikrarı kalıcı olarak sağlanana kadar Fed'in temkinli duruşundan taviz vermeyeceği vurgulandı.

Yılın kalan üç Fed toplantısı da 'canlı' statüsünü koruyor

Kısa vadeli para politikası takvimini değerlendiren HSBC, Fed kanadından yakın vadede yeni bir faiz artırımına gidileceğine dair açık bir sinyal gelmediğini ancak eylül, ekim ve aralık aylarında gerçekleştirilecek kritik toplantıların her birinin faiz hamlesine açık kalmaya devam ettiğini bildirdi. Raporda, son dönemde gelen birkaç olumlu enflasyon verisinin, fiyat artış hızının kalıcı olarak %2 hedefine döndüğünü kanıtlamak adına yeterli bir zemin sunmadığı aktarıldı. Önümüzdeki süreçte açıklanacak olan makroekonomik verilerin, Fed’in faizleri değiştirmeden beklemede kalıp kalamayacağını doğrudan belirleyeceği kaydedildi.

Jackson Hole mesajları doları ve tahvil getirilerini güçlendirdi

Piyasa aktörlerinin Jackson Hole'dan çıkan sonuçları 'faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı' şeklinde okuduğunu belirten HSBC, bu durumun finansal enstrümanlar üzerindeki yansımalarını inceledi. Fed'in sıkı para politikasına devam edeceği beklentilerinin güç kazanmasıyla birlikte kısa vadeli ABD devlet tahvili getirilerinin yukarı yönlü hareket ettiğini aktaran kurum, bu gelişmeye bağlı olarak getiri eğrisinin düzleştiğini ve ABD dolarının küresel ölçekte güç kazandığını paylaştı.

ABD hisse senetleri ve portföy çeşitlendirmesinde pozitif beklenti

Ekonomik büyümenin dayanıklılığını koruması ve şirket kârlılıklarındaki genişlemenin devam etmesi nedeniyle ABD hisse senetleri ile dolar varlıklarına yönelik pozitif görünümlerini muhafaza ettiklerini açıklayan HSBC, yatırımcılara varlık dağılımı konusunda da tavsiyelerde bulundu. Kurum, portföylerde devlet tahvillerine yer verilmesini değerli bulurken, küresel piyasalarda artan volatiliteyi ve ani risk şoklarını doğru yönetebilmek adına alternatif yatırım araçları ile farklı varlık sınıflarının bir arada kullanıldığı dengeli bir çeşitlendirme stratejisini tercih ettiğinin altını çizdi. Merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme adımları ve enflasyonist beklentilerin tam anlamıyla kırılamaması, geleneksel yatırım araçlarının koruyucu özelliğini zayıflatırken portföy optimizasyonunda defansif reflekslerin ön plana çıkmasına yol açtı. Özellikle küresel borç yükünün sürdürülebilirliğine dair artan kaygılar, kurumsal fonların sermaye koruma odaklı stratejilere yönelmesini tetikledi. Bu doğrultuda makroekonomik risk haritasını doğru okuyan piyasa aktörlerinin, spekülatif kazançlar peşinde koşmak yerine likidite derinliği yüksek olan güvenli liman enstrümanlarında derinleşmeyi tercih ettiği kaydedildi.