HSBC’den Fed ve Avrupa hisseleri için dikkat çeken değerlendirme

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HSBC’nin küresel piyasalara ilişkin değerlendirmesinde, Fed’in eylül ayında faiz artıracağı yönündeki piyasa beklentisinin haziran ortasından bu yana en düşük seviyeye gerilediği belirtildi.

Banka, düşük çekirdek enflasyon ve işgücü piyasasındaki zayıflama işaretlerinin para politikasına ilişkin beklentileri değiştirdiğini belirtti. Ağustos ayı enflasyon ve istihdam verilerinin de son dönemdeki eğilimi sürdürmesi hâlinde Fed’in eylül toplantısında politika faizini sabit tutmasının muhtemel olduğunu değerlendirdi.

Kâr büyümesi yüzde 18’e ulaşacak

HSBC, hisse piyasalarındaki yükselişin giderek daha geniş bir tabana yayıldığına dikkat çekti. ABD şirketleri kâr büyümesinde liderliğini korurken, Avrupa ve gelişen piyasaların da yükselişe daha güçlü katılım göstermeye başladığı belirtildi.

Banka, MSCI Europe şirketlerinde 2026 kâr büyümesinin yaklaşık yüzde 18’e ulaşmasını bekliyor. Avrupa’da kâr tahmini revizyonlarının da son beş yılın en güçlü seviyesine ulaştığına dikkat çekildi.

HSBC’den yatırımcılara Avrupa mesajı

HSBC, daha düşük başlangıç değerlemeleri ve iyileşen kâr görünümü nedeniyle Avrupa’yı ABD piyasalarındaki yüksek değerlemelere karşı bir “anti-bubble” alternatifi olarak değerlendiriyor. Banka, 2027’ye yaklaşırken yatırımcıların portföylerinde bölgesel çeşitlendirmeyi artırabileceğini öngörüyor.