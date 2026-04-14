HSBC’den kritik uyarı: Enerji ve enflasyon için barış şart

HSBC Yönetim Kurulu Başkanı Brendan Nelson, Orta Doğu'daki çatışmaların küresel büyüme ve enflasyon üzerindeki risklerinin arttığını belirterek, küresel enerji akışının yeniden tesis edilmesinin bölgede bir barış anlaşmasına varılmasına bağlı olduğu uyarısında bulundu.

Nelson, jeopolitik belirsizlik devam ettiği sürece enerji piyasalarının baskı altında kalmaya devam edeceğini ifade etti. Nelson, küresel petrol ve gaz akışının yaklaşık %20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki arz kesintilerine yönelik endişelerin etkisiyle petrol fiyatlarının 100 dolar seviyesine yakın seyrettiğini hatırlattı.

Çatışmanın tam ekonomik etkilerinin henüz tam olarak ortaya çıkmadığına dikkat çeken Nelson, küresel büyüme, ticaret ve enflasyon tahminlerine ihtiyatla yaklaşılması gerektiğini vurguladı. Enerji maliyetlerindeki artışın genel enflasyonu körüklerken aynı zamanda ekonomik faaliyeti baskıladığı, bu durumun stagflasyon riskini ve kalıcı enerji kesintisi ihtimalini güçlendirdiği belirtildi.

Para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Nelson, piyasa faizlerindeki artışın tetiklediği sıkı finansal koşulların, enflasyon riskleri yüksek kalmaya devam etse bile ABD, Avrupa ve İngiltere merkez bankalarını bu yıl faiz artırımı konusunda beklemede tutabileceğini öngördü.