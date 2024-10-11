HSBC’den tahvil öngörüleri: Getirilerde düşüş bekleniyor

HSBC'nin Sabit Gelir Araştırmaları Küresel Başkanı Steven Major ve küresel faiz stratejisti Shubham Sharma, ABD Hazine tahvillerine ilişkin olumlu ve yükseliş yönündeki kanaatini koruduklarını ve getirilerin düşmesini beklediklerini belirttiler.

Major ve Sharma, “Getirilerin art arda beş ay düşmesinin ve Eylül FOMC toplantısında 50 baz puanlık Fed fonları faiz indiriminin ardından tahviller için yükseliş duruşumuzu azaltmak için hala çok erken olduğuna inanıyoruz ve getirilerin önümüzdeki aylarda düşmeye devam etmesi için alan görüyoruz” değerlendirmesini yaptılar.

Yatırımcılar, ABD Hazine eğrisinin uzun ucunda sunulmaya devam eden anlamlı vade priminden (yatırımcıların kısa vadeli bir tahvil yerine uzun vadeli bir tahvil tutmak için aradıkları ek getiri) faydalanıyor.

Almanya'nın 10 yıl vadeli tahvili için getiri tahminler düştü

HSBC Avrupa Faiz Stratejisti Chris Attfield, HSBC'nin 10 yıllık Alman Bund getirileri için hem 2024 hem de 2025 tahminlerini, ekonominin keskin bir şekilde yavaşlaması ve hatta daralmaya dönüşmesiyle birlikte enflasyonun dizginlendiği sert iniş riskinin artması nedeniyle düşürdü.

Attfield, revizyonun nedenleri arasında düşen enflasyon ve ücret artışı, yumuşak büyüme beklentileri ve artan jeopolitik risklerin kaliteden kaçışa neden olduğunu ve bunun da ABD Hazine tahvilleri ve Bund'lara yaradığını söyledi.

HSBC, daha önce yüzde 2,00 olarak tahmin ettiği 10 yıllık Bund getirisini 2024 sonunda yüzde 1,85, 2025 sonunda ise yüzde 1,75'ten yüzde 1,50'ye gerileyeceğini tahmin ediyor.

Almanya'nın 10 yıl vadeli tahvilinin getirisi yüzde 2,25 seviyesinde yatay seyrediyor.

10 yıllık ABD Hazine tahvil getirisi yükseliş trendini sürdürebilir

UOB Global Economics & Markets Research piyasa stratejisti Quek Ser Leang, grafiklere dayanarak 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirisinin yükseliş trendini sürdürebileceğini söyledi.

Stratejist, getirinin günlük Ichimoku bulutunun tepesindeki direncin üzerine çıktığını ve 2,5 ayın en yüksek seviyesinden kapandığını belirtti.

Stratejist ayrıca, 21 günlük üssel hareketli ortalamanın 55 günlük EMA'nın üzerine çıkmaya hazırlandığını ve bunun da getirinin yükselmeye devam edebileceğini gösterdiğini söyledi.

Stratejist ayrıca, haftalık hareketli ortalama yakınsama sapma göstergesinin pozitife döndüğünü ve bunun da haftalık bazda yukarı yönlü momentumun oluşmaya başladığını gösterdiğini vurguladı.

10 yıllık Hazine getirisi 1 baz puan düşüşle yüzde 4,0639 seviyesinde.