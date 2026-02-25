HSBC'nin 2025 kârı beklentileri aştı

2024 yılındaki olağandışı güçlü performansın ardından gelen bu sonuç, 32,3 milyar dolarlık önceki yıl rakamının altında kalmakla birlikte analistlerin 28,9 milyar dolarlık ortalama tahminini aştı.

HSBC Holdings, 4. çeyrekte 4,72 milyar dolar net kar elde ederek önceki yılın 197 milyon dolarlık net karını önemli ölçüde geride bıraktı. Çeyrek bazında vergi öncesi kar 6,80 milyar dolar olurken, geçen yıl aynı dönemde 2,28 milyar dolar kaydedilmişti. Net faiz geliri 9,20 milyar dolar, net ücret gelirleri ise 3,19 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Banka, 2026-2028 döneminde her yıl için olağanüstü kalemler hariç en az yüzde 17 ROTE hedefliyor ve 2026 net faiz gelirinin en az 45 milyar dolar olmasını öngörüyor. Gelir büyümesini 2028’de yüzde 5 seviyesine hızlandırmayı planlayan HSBC, temettü dağıtım oranını 2026-2028 arasında yüzde 50 bazında korumayı hedefliyor.

Ayrıca, HSBC’nin 2026’nın ilk yarısına kadar 1,5 milyar dolar maliyet azaltma hedefini planlanandan altı ay önce tamamlaması bekleniyor.