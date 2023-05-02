HSBC'nin ilk çeyrek karı 3 kat arttı

HSBC'nin açıkladığı ilk çeyrek finansal sonuçlarına göre, ocak-mart döneminde HSBC'nin gelirleri yüzde 64 artışla 20,2 milyar dolara çıktı. Bu dönemde bankanın vergi öncesi karı ise yaklaşık 9 milyar dolar büyüyerek 12,9 milyar dolara yükseldi.

Yüksek faiz oranları, bankanın bu dönemdeki gelir ve kar artışının itici gücü oldu.

Ayrıca, HSBC'nin iflas eden ABD'li Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) İngiltere kolunu martta 1 sterline satın alması, bankanın yaklaşık 1,5 milyar dolar geçici gelir elde etmesini sağladı.

Banka kurulu hisse başına 0,10 dolar tutarında üç aylık temettüyü onaylarken, 2 milyar dolara kadar hisse geri alımı başlatmayı planladığını da açıkladı.

HSBC İcra Kurulu Başkanı Noel Quinn, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, bankanın ilk çeyrek performansının güçlü olduğunu belirterek, "Stratejimizin işe yaradığını ve karımızın başlıca coğrafyalara yayıldığını gördük. 2019'dan beri ilk kez hisse başı 0,10 dolar olan üç aylık temettümüzü ve 2 milyar dolara kadar hisse geri alımı açıkladık. Bu ivmeyle, temettüler ve hisse geri alımları için gelecekte önemli bir dağıtım kapasitesine sahip olmayı umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyüme planlarını hızlandırmak için SVB İngiltere'ye yatırım yapma fırsatlarını da gördüklerini kaydeden Quinn, "SVB İngiltere'yi satın almamızla, teknoloji ve yaşam bilimleri sektörlerinde yarının işlerini yaratacak daha fazla girişimciye erişimimiz oldu." değerlendirmesinde bulundu.