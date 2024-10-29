  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. HSBC'nin üçüncü çeyrek karı beklentileri aştı
Takip Et

HSBC'nin üçüncü çeyrek karı beklentileri aştı

Avrupa'nın en büyük bankası HSBC'nin bu yılın üçüncü çeyreğindeki vergi öncesi karı yıllık bazda yüzde 10 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
HSBC'nin üçüncü çeyrek karı beklentileri aştı
Takip Et

Bankanın yılın üçüncü çeyreğine ilişkin açıkladığı finansal sonuçlara göre, HSBC'nin bu dönemde vergi öncesi karı yaklaşık 8,5 milyar dolar oldu. Bu miktar, geçen yılın aynı dönemindeki 7,7 milyar dolar vergi öncesi kara göre yüzde 10 arttı.

Beklenti, bankanın vergi öncesi karının bu dönemde 7,6 milyar dolar olacağı yönündeydi.

HSBC'nin yılın üçüncü çeyreğindeki vergi sonrası karı da 6,75 milyar dolarla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 yükseldi.

Londra merkezli olmasına rağmen operasyonlarının büyük kısmını Asya bölgesinin oluşturduğu banka, 3 milyar dolarlık hisse geri alım programı açıkladı.

HSBC ayrıca yeni üst yöneticisi (CEO) Georges Elhedery yönetiminde, maliyetleri kontrol etmek ve verimliliği azaltmak için kapsamlı bir yeniden yapılanma planıyla, bazı operasyonlarını birleştireceğini ve coğrafi ayak izini doğu ve batı olarak ikiye böleceğini duyurmuştu.

Elhedery, üçüncü çeyreğe ilişkin finansal sonuçlar kapsamında yaptığı açıklamada, yeniden yapılanma planlarını hızla uygulamaya koyacaklarını belirtti.

İşte yatırımcının kasım ayı ajandası! Hangi gelişmeler önemli?Ekonominin kasım ayı ajandası yoğun: İşte takip edilecek gelişmeler...Ekonomi
Akaryakıtta indirim beklentisi: İşte 29 Ekim 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Akaryakıtta indirim beklentisi: İşte 29 Ekim 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Ekonomi
Kanal İstanbul için 5 yıl sonra keşif kararı verildiKanal İstanbul için 5 yıl sonra keşif kararı verildiGündem
Edirne'de Balkanlar İş ve Yatırım Forumu düzenlenecekEdirne'de Balkanlar İş ve Yatırım Forumu düzenlenecekEkonomi

 

Küresel Ekonomi
Kahve devi Starbucks’ta kriz! Bu kez çalışanlarını işten atmakla tehdit etti
Kahve devinde kriz! Bu kez çalışanlarını işten atmakla tehdit etti
Japonya'da işsizlik oranı geriledi
Japonya'da işsizlik oranı geriledi
Asya borsaları karışık seyrediyor
Asya borsaları karışık seyrediyor
ABD Hazine Bakanlığı borçlanma tahminini düşürdü
ABD Hazine Bakanlığı borçlanma tahminini düşürdü
Goldman Sachs'tan S&P 500 tahmini: Önümüzdeki 10 yılda durgun getirilere hazırlanıyor
Önümüzdeki 10 yılda durgun getirilere hazırlanıyor
New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası yükselişle açıldı