Huawei ve Ericsson’dan patent lisanslama anlaşması

Huawei ve Ericsson, uzun vadeli patent lisanslama anlaşması imzaladı. İki şirket arasında imzalanan anlaşma 3G, 4G ve 5G hücresel teknolojileri özelinde 3GPP, ITU, IEEE ve IETF gibi çok farklı standart için gerekli patentleri kapsıyor. Anlaşma aynı zamanda şirketlerin ilgili ağ altyapısı ve tüketici cihazları satışlarını kapsarken, her iki tarafın birbirlerinin patentli ve standartlaştırılmış teknolojilerine küresel erişim imkanı sunuyor.

2022 yılında 4 bin 505 başvuru ile Avrupa Patent Ofisi'nin patent başvuru sayısı sıralamasında zirveye yerleşen Huawei, Huawei, yapılan anlaşmayı hem patent sahiplerinin hem de uygulayıcıların çıkarlarına adil bir şekilde hizmet edilmesini sağlayan bir adım olarak değerlendiriyor.

"Daha güçlü bir patent paylaşım ortamı yaratıyor"

İşbirliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Huawei Fikri Mülkiyet Departmanı Başkanı Alan Fan, “Ericsson ile uzun vadeli küresel bir çapraz lisanslama anlaşmasına imza atmaktan mutluluk duyuyoruz. Mobil iletişim için standart temel patentlerin önemli katkı sağlayıcıları olarak, şirketler birbirlerinin fikri mülkiyetinin değerini biliyor. Bu anlaşma da bu amaca yönelik daha güçlü bir patent paylaşım ortamı yaratıyor. Bu imza ayrıca, her iki tarafın da fikri mülkiyete gereken saygının gösterilmesi ve korunması konusundaki kararlılığını ortaya koymaktadır. Teknolojik yenilikleri paylaşma taahhüdümüz, sağlıklı ve sürdürülebilir endüstri gelişimini teşvik edecek, tüketicilere daha iyi ürün ve hizmetler sunulmasına katkı sağlayacaktır.” dedi.