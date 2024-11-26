Hükümetten ‘yüksek maaş zammı yapın’ çağrısı

Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba, hükümetin enflasyon ve ekonomik büyümeyi güvence altına aldığını belirtti. Ayrıca Ishiba, artan fiyatlara karşı şirketlere, çalışanlarına yüksek maaş zammı yapmaları konusunda çağrı yaptı.

Ishiba, işçi sendikaları ve iş dünyası liderleriyle yaptığı toplantıdan sonra, “Bu yılki ivmeyi sürdürerek gelecek yılki maaş görüşmelerinde önemli bir maaş artışı için işbirliği istedim" dedi.

2024 yılında ortalama maaş zamları 33 yılın zirvesine ulaşmıştı.

Sendika yöneticileriyle görüştü

Ishiba, Japonya'nın en büyük sendika federasyonu Rengo'nun Başkanı Tomoko Yoshino ve iş dünyası örgütü Keidanren'in Başkanı Masakazu Tokura ile yıllık maaş görüşmeleri için bir araya geldi.

Ücretlerdeki yüksek artışlarına karşın, reel ücretlerde yüksek enflasyon nedeniyle erime görüldü.

“Ücret artışları fiyat artışlarını geride bırakmalı”

Japonya'nın en büyük iş örgütü başkanı Masakazu Tokura, görüşmelerde, yapısal ücret artışlarının verimli bir döngüye ulaşmanın temel bir parçası olmasının istendiğini vurgularken, gelecek yıl için tüm sektörlerde en az yüzde 5'lik ve daha küçük firmalarda yüzde 6'lık bir maaş artışı hedeflendiğini de söyledi.

Ishiba, "Ücret artış eğilimlerinin istihdamın yüzde 70'ini oluşturdukları için küçük ve orta ölçekli işletmelere de yayılması hayati önem taşıyor. Ücret artışlarının fiyat artışlarını istikrarlı bir şekilde geride bıraktığı bir ekonomi yaratmayı amaçlıyoruz" dedi.