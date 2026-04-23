Hürmüz ablukası sertleşti, petrol yükselişe geçti

Küresel enerji koridorunun kalbi Hürmüz Boğazı, ABD ve İran arasındaki güç savaşının merkezinde kalmaya devam ediyor.

Yeni bir barış görüşmesi turunun gerçekleşememesi üzerine Brent petrol 104 dolar seviyesine yaklaşırken, Batı Teksas tipi (WTI) ham petrol 95 dolar seviyelerine çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump, 7 Nisan’da sağlanan ateşkesin, İran yeni bir barış teklifi sunana kadar "süresiz olarak" yürürlükte kalacağını söylese de, Tahran yönetiminden müzakerelere dair olumsuz sinyaller geliyor.

Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’nin İran limanlarına uyguladığı deniz ablukasını ateşkesin ihlali olarak nitelendirdi. Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise "abluka ve tehditlerin" diplomasinin önündeki en büyük engel olduğunu vurguladı.

Taraflar arasındaki anlaşmazlık sadece Hürmüz Boğazı ile sınırlı değil; İran’ın nükleer kapasitesi ve İsrail’in Lübnan operasyonu, müzakere masasında çözülemeyen temel başlıklar olarak yerini aldı.

Hürmüz'de silahlı müdahaleler başladı

Hürmüz Boğazı üzerindeki fiziki kontrol mücadelesi ticari gemileri hedef almaya başladı. İran’a ait hücumbotların çarşamba günü ticari gemilere ateş açtığı bildirilirken, ABD güçlerinin de çok sayıda gemiye el koyduğu, denetim gerçekleştirdiği ve onlarcasını geri çevirdiği açıklandı.

Boğazın uluslararası trafiğe neredeyse tamamen kapalı kalması, Körfez üreticilerinden gelen petrol akışını durma noktasına getirdi.

ABD ihracatında yeni rekor

Orta Doğu’daki arz kesintisi, küresel talebi ABD kaynaklarına yöneltti. ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA) verilerine göre artan talep, ABD’nin toplam petrol ve yakıt ihracatını tarihi bir zirveye taşıdı.

ABD’deki rafine ürün stoklarının tüm ana kategorilerde gerilemesi, piyasadaki darboğaz endişelerini pekiştirdi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre ING Groep NV Emtia Stratejisi Başkanı Warren Patterson, "Müzakerelerdeki ilerleme eksikliği, petrol piyasasının bir çözüm umudunu yitirmesine ve giderek daha fazla arz kesintisi gerçeğini yansıtmasına neden olacak" dedi.

BOK Financial Securities Kıdemli Başkan Yardımcısı Dennis Kissler ise "Bir taraf pes edene kadar, fiyatlar için en az dirençli yol yukarıya doğru görünüyor" değerlendirmesinde bulundu.