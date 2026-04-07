Hürmüz Boğazı'nda LNG trafiği durdu: Tankerler rotayı Katar'a çevirdi

Gemi takip verilerine göre Al Daayen, pazartesi geç saatlerde varış noktasını Katar'ın Ras Laffan tesisine çevirdi ve şu anda körfez içinde batıya doğru seyrediyor. Rasheeda ise aynı yönde ilerlerken talimat beklediğini bildirdi. Her iki tanker de pazartesi günü geç saatlerde Pakistan’a gideceklerini açıklamıştı.

Savaş başladığından beri Hürmüz Boğazı’ndan hiçbir LNG gemisi geçmedi

Yatırımcılar tankerleri yakından izliyor. Çünkü ABD ve İsrail’in Şubat sonlarında İran’a yönelik saldırılar başlatmasından bu yana, Hürmüz Boğazı’ndan hiçbir LNG gemisi geçmedi. Ancak hafta sonu görünüşe göre boş bir LNG gemisi bu dar geçitten geçti. Çatışma öncesinde dünya LNG arzının yaklaşık beşte biri ağırlıklı olarak Katar, daha küçük ölçüde ise Birleşik Arap Emirlikleri kaynaklı Basra Körfezi’nden sağlanıyordu.