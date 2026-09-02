Hürmüz Boğazı'ndaki aksamalar Euro Bölgesi enflasyonunu tetikler mi?

Euro Bölgesi'nde fiyat istikrarını sağlama mücadelesi veren ekonomi kurmayları, küresel tedarik zincirlerindeki yeni bir kırılma riskine karşı teyakkuza geçti. Orta Doğu coğrafyasında tırmanan askeri gerilimlerin lojistik koridorları tıkaması, kıta genelinde tüketici fiyatlarını doğrudan yukarı yönlü baskılama potansiyeli taşıyor. Özellikle dünya enerji ticaretinin ana şah damarı olan Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin büyük ölçüde felç olması, küresel piyasalarda yeni bir arz şokunun fitilini ateşliyor. Yaşanan bu operasyonel tıkanıklık, navlun fiyatlarını ve lojistik sigorta primlerini tırmandırarak maliyet enflasyonunu körüklüyor. Son gelişmeler, sınır ötesinde yaşanan bu taşımacılık krizinin enerji maliyetleri üzerinden Avrupa imalat sanayisine ek bir yük getireceğini net biçimde kanıtlıyor.

Jeopolitik krizin enerji koridorundaki yansımaları

Deniz yoluyla yapılan petrol ve doğal gaz sevkiyat hatlarındaki kesintiler, merkez bankalarının para politikası hesaplarını tamamen altüst etme riski barındırıyor. Rafinerilerin ham maddeye erişim maliyetlerinin artması, pompa fiyatlarından hanehalkı faturalarına kadar geniş bir alanda zincirleme bir reaksiyon başlatıyor. Faiz indirim süreçlerinde daha temkinli adımlar atılmasını zorunlu kılan bu tablo, iç talep dengelenmesini de sekteye uğratıyor. Kamu otoriteleri, alternatif rota arayışlarının artan maliyet bazlı baskıyı hafifletmekte yetersiz kaldığını her fırsatta dile getiriyor.

Avrupa Merkez Bankası zirvesinde alarm zilleri

Para politikasının karar mekanizmasında yer alan isimler, dışsal şokların makro tahminleri bozmaması için strateji masasını yeniden kuruyor. Tam da bu süreçte Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi Olli Rehn, Euro Bölgesi enflasyon görünümüne dair kritik bir uyarı fırlatarak jeopolitik risklerin ciddiyetini gözler önüne serdi. Orta Doğu’daki çatışma ortamının fiyat baskılarını yeniden alevlendirebileceğini savunan deneyimli bankacı, özellikle enerji maliyetlerindeki ani yükseliş potansiyeline karşı piyasaları uyardı. Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğinde gözlenen büyük aksamaların geçici bir yavaşlama olarak görülemeyeceğini belirten Olli Rehn, bu durumun küresel ticaret ağlarında kalıcı hasarlar bırakabileceğini vurguladı. Sınır ötesindeki bu taşımacılık krizinin boyutu büyüdükçe, kıta ekonomisinde hedeflenen enflasyon patikasına ulaşılması beklenenden çok daha uzun ve sancılı bir süreç alacaktır. Geleneksel faiz enstrümanlarının bu tarz dışsal jeopolitik maliyet dalgalarını göğüslemekte tek başına çaresiz kalabileceği gerçeği, ekonomi yönetiminin hareket alanını her geçen gün daha da daraltıyor.

Fiyat baskısında yeni dönem

Küresel enerji koridorlarındaki her anlık dalgalanma, sanayi üretim hatlarında ek maliyetler yaratarak nihai ürün fiyatlarına yansıyor. Tedarik zincirindeki bu derin tıkanıklık aşılmadığı sürece, Euro Bölgesi'nde kalıcı bir ekonomik bahardan bahsetmek mümkün görünmüyor. Son tahlilde, Hürmüz Boğazı'ndaki düğüm çözülmedikçe küresel enflasyon sarmalının Avrupa kapılarını zorlamaya devam edeceği anlaşılıyor.