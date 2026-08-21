Hürmüz Boğazı'ndaki jeopolitik tıkanıklık enerji maliyetlerini ne ölçüde şekillendirecek?

Mevcut krizin doğalgaz piyasası üzerindeki etkileri, petrole kıyasla daha kalıcı ve telafisi güç bir nitelik taşıyor. Bölgedeki askeri hareketlilik neticesinde Güney Pars gaz sahası ile Ras Laffan LNG tesislerinde meydana gelen fiziki tahribat, küresel sıvılaştırılmış doğalgaz arzının %3’lük kısmını tamamen devre dışı bıraktı. Söz konusu yüksek teknolojili tesislerdeki hasarın onarım ve operasyonel duruma getirilme sürecinin 3 ila 5 yıl arasında zaman alacağı öngörülüyor. Katar menşeli LNG sevkiyatının %90’ından fazlasının Hürmüz Boğazı’na bağımlı olması, Asya ve Avrupa pazarlarında yüksek gaz fiyatlarının orta vadede yapısal bir norm haline geleceğini doğruluyor.

Stratejik rezervlerin yetersizliği ve tampon mekanizmaların kaybı

Fiyat artışlarını baskılamak amacıyla tüketici ülkeler tarafından uygulanan müdahale araçları tükenme noktasına geldi. ABD ve Çin başta olmak üzere büyük ekonomilerin piyasayı dengelemek adına stratejik petrol rezervlerini yoğun biçimde kullanması, küresel stok seviyelerini kritik sınırların altına çekti. Özellikle küresel ham petrol stoklarının kriz döneminde 410 milyon varil gerilemesi ve stratejik rezervlerin son 43 yılın en düşük seviyesinde kalması, yaklaşan kış döneminde oluşabilecek yeni arz şoklarına karşı batılı piyasaların koruyucu bir tampon mekanizmasından yoksun olduğunu kanıtlıyor.

Türkiye’nin stratejik konumu ve alternatif lojistik rotalar

Küresel pazarın yaşadığı bu tıkanıklık karşısında Türkiye, enerji koridoru olma özelliğiyle küresel arz güvenliğinin en kritik kilit taşı haline geliyor. Irak üzerinden geliştirilen yeni baypas mekanizmaları ve Türkiye-Ceyhan merkezli boru hattı projeleri, günlük 1 ila 1,5 milyon varillik güvenli bir kapasitenin doğrudan Akdeniz'e ve dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlıyor. Bu girişimler bölgesel riskleri hafifletiren bir unsur olarak öne çıkıyor. Türkiye’nin küresel enerji krizlerindeki stratejik ağırlığını ve kriz çözen diplomatik gücünü bir kez daha teyit ediyor. Verilere göre, Boğaz'dan tanker geçişlerinin dip yaptığı bu dönemde, Türkiye'nin sunduğu kara ve boru hattı alternatifleri küresel pazarlar için hayati bir nefes borusu işlevi görüyor. Fiyatların 100 doların üzerine kalıcı olarak tırmanmasını engelleyen tek fren ise, yüksek maliyetlerin Asya pazarında yol açtığı talep daralması ve Çin’in alternatif enerji altyapısına geçişi hızlandırması oluyor.

Ekonomik dengeler ve enflasyonla mücadele süreci

Enerji fiyatlarındaki bu küresel yükseliş, tüm ithalatçı ekonomilerde olduğu gibi Türkiye’nin dış ticaret dengesi üzerinde de doğal bir maliyet baskısı oluşturuyor. Ekonomi yönetiminin son rapor ve projeksiyonları da bu küresel etkiyi doğrudan teyit ediyor. Küresel emtia şoklarından kaynaklanan bu maliyet artışları imalat sanayisinde geçici baskılar yaratsa da, Türkiye'nin dinamik lojistik altyapısı ve ekonomi yönetiminin kararlı para politikası duruşu, orta vadeli fiyat istikrarı hedeflerini koruma noktasındaki makroekonomik direncin başarıyla sürdürülmesini sağlıyor.