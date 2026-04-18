Hürmüz Boğazı’nın kapanma kararı küresel borsalarda ‘Kara Pazartesi’yi tetikler mi?

Petrol arzının durmasıyla tetiklenen küresel enerji krizi, finans devlerini faiz politikalarını revize etmeye zorlarken; yatırımcıların riskli varlıklardan kaçışı borsaları tarihi bir çöküşün eşiğine getirdi.

Enerji arzında yaşanan ani kesinti petrol fiyatlarını kontrolsüz bir noktaya taşıyabilir

Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin yaklaşık beşte birinin ve sıvılaştırılmış doğalgazın (LNG) devasa bir kısmının geçtiği yegane koridordur. Bu kapının mühürlenmesi, arz zincirinde ikamesi olmayan bir boşluk yaratarak enerji piyasalarını kaosa sürükleyecektir. Kapanmanın ilk saatlerinden itibaren brent petrolün varil fiyatının 100 dolar sınırını hızla aşarak 120 dolara ulaşması kaçınılmaz görünüyor. Krizin bir haftayı aşması durumunda ise 150 dolar bandının test edilmesi, sadece akaryakıt maliyetlerini değil, sanayi üretiminden tarıma kadar tüm sektörlerin gider tabanını altüst edecektir.

Artan maliyet baskısı merkez bankalarının faiz politikalarını çıkmaza sokuyor

Piyasaların en büyük korkusu, zaten kırılgan olan dezenflasyon sürecinin bu enerji şokuyla tamamen raydan çıkmasıdır. Akaryakıt fiyatlarındaki her sıçrama, küresel enflasyona doğrudan çarpan etkisi yaparken büyüme tahminlerini sert şekilde aşağı çekmektedir. Eğer Hürmüz kapalı kalmaya devam ederse, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz indirimi ajandaları süresiz olarak rafa kalkabilir. Borsalar aylardır bu indirim beklentilerini fiyatlayarak rekor kırmıştı; şimdi bu iyimserliğin yerini stagflasyon endişesinin alması, hisse senedi piyasalarında derin bir değer kaybını tetikleyebilir.

Yatırımcıların güvenli liman arayışı piyasalarda ciddi bir likidite kurumasına yol açıyor

Pazartesi sabahı işlemler başladığında görülmesi muhtemel ilk tepki, riskli varlıklardan kitlesel bir kaçışın meydana gelmesidir. Fonların hızla nakit paraya, altına ve ABD tahvillerine yönelmesiyle birlikte borsalarda işlem hacmi daralırken likidite aniden kesilebilir. Nakit akışının yavaşlaması, satış baskısını daha da derinleştirerek fiyatların serbest düşüşe geçmesine zemin hazırlar. Geçmiş krizlerde tecrübe edildiği üzere, algoritmik işlemlerin ve otomatik zarar kesme emirlerinin birbirini tetiklemesi, finansal çöküşün teknik altyapısını oluşturacaktır.

Gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri enerji ithalatı nedeniyle ağır darbe alabilir

Bu küresel fırtınadan en çok etkilenmesi beklenen aktörler, enerji ithalatına bağımlı olan gelişmekte olan ülkelerdir. Türkiye gibi enerji faturası cari açık üzerinde belirleyici olan ekonomilerde, döviz kurlarının yukarı yönlü baskılanması kaçınılmaz bir sonuçtur. Yatırımcı güveninin sarsıldığı bu atmosferde, yabancı sermayenin daha korunaklı pazarlara geri dönmesi, yerel piyasalarda ek bir oynaklık yaratacaktır. Boğaz üzerindeki kilit hızlı bir diplomatik hamleyle açılmadığı sürece, finansal varlıkların yeniden dengelenmesi imkansıza yakın bir ihtimal olarak kalacaktır.