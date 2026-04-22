Hürmüz düğümü: Bölgesel gerilim küresel bir kırılmaya mı dönüşüyor?

Katar’dan gelen son uyarılar, Hürmüz Boğazı’ndaki enerji trafiğinin sadece bir bölge meselesi olmaktan çıktığını ve tüm dünya ekonomisini kapsayan sistemik bir riske dönüştüğünü gösteriyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, boğazdaki tıkanıklığın devam etmesi halinde krizin yerel bir çatışma ekseninden sıyrılarak küresel bir tedarik şokuna dönüşeceği gerçeğini bir kez daha gündeme taşıdı. Katar’ın bu çıkışı, enerji arz güvenliğinin artık diplomatik bir pazarlık aracı olmanın ötesinde, küresel piyasaların sürdürülebilirliği için bir varlık sınavı haline geldiğini kanıtlıyor.

“Krizin çözümü yalnızca bir ülkenin değil, tüm ülkelerin sorumluluğundadır"

Sözcü el-Ensari’nin açıklamasındaki en dikkat çekici nokta, krizin çözümünü tek bir aktöre yüklememesi oldu. Ensari, "Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması krizi bölgesel olmaktan çıkararak küresel bir krize dönüştürür. Bu krizin çözümü yalnızca bir ülkenin değil, tüm ülkelerin sorumluluğundadır" diyerek uluslararası topluma doğrudan bir çağrıda bulundu. Katar, başta ABD olmak üzere tüm taraflarla iletişimde olduklarını belirtirken; Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yürütülen ABD-İran ateşkes müzakerelerinin başarısının, küresel enerji piyasalarının geleceği için tek çıkış yolu olduğunu vurguladı.

Lojistik tıkanıklık ve maliyet enflasyonu

Hürmüz Boğazı’ndaki belirsizliğin uzaması, sadece gemilerin rotasını değiştirmekle kalmıyor; küresel ticaretin kılcal damarlarını oluşturan navlun fiyatlarını ve sigorta primlerini de yukarı çekiyor. Katar’ın işaret ettiği ‘küresel boyut’, enerji fiyatlarındaki artışın ötesinde, üretim zincirlerindeki gecikmelerin tetikleyeceği yeni bir maliyet enflasyonu dalgasını temsil ediyor. Boğazın kapalı kaldığı her gün, Asya ve Avrupa arasındaki tedarik köprüsünde onarılması güç çatlaklar yaratırken, bu durumun tüketici fiyatlarına yansıması küresel büyüme tahminlerini şimdiden aşağı yönlü revize etmeye zorluyor.

Finansal piyasalarda güven sınavı

Öte yandan, Doha’nın bu çıkışı finansal piyasalardaki risk algısının da yeniden tanımlanmasına neden oluyor. Yatırımcılar, Katar’ın uyarısını sadece bir enerji krizi senaryosu olarak değil, aynı zamanda küresel sermaye hareketlerini kısıtlayacak bir likidite daralması sinyali olarak okuyor. İslamabad hattında yürütülen müzakerelerin akıbeti belirsizliğini korurken, Hürmüz hattındaki bu stratejik kilitlenme, piyasaların jeopolitik şoklara karşı ne kadar dirençsiz olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Eğer diplomasi trafiği sahada karşılık bulmazsa, Katar’ın tarif ettiği o ‘küresel sarsıntı’ bir ihtimal olmaktan çıkıp finansal sistemin yeni gerçeği haline gelebilir.