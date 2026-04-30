Hürmüz kıskacında Tahran: İran ekonomisi çöküşün eşiğinde mi?

ABD’nin Hürmüz Boğazı geçişleri üzerindeki kontrolü artırması, İran’ın dış ticaret dengeleri üzerinde doğrudan bir baskı oluşturuyor. Hafta başından bu yana yansıyan veriler, deniz yoluyla yapılan petrol sevkiyatının geçtiğimiz aya oranla yüzde 70 seviyesinde gerilediğini ortaya koyuyor. Tankerlerin limanlarda bekleme sürelerinin uzaması, Tahran’ın sıcak döviz akışını kısıtlarken; ulusal para birimi riyalin dolar karşısındaki değer kaybı da sürüyor. Bu tablo, mevcut krizin sadece dönemsel bir yavaşlama değil, kamu ödemeler dengesini zorlayan yapısal bir sorun haline geldiğini kanıtlıyor.

Enerji koridorundaki daralma ve ihracat verileri

İran’ın en önemli stratejik varlığı olan Hürmüz Boğazı’nın mevcut durumu, ülke ekonomisi için çift taraflı bir riski beraberinde getiriyor. Dünya petrol arzının beşte birinin geçtiği bu rotadaki kısıtlamalar, İran’ın petrolünü ana pazarlara ulaştırmasını zorlaştırıyor. Günlük milyonlarca varil ham petrolün sevkiyatında yaşanan aksamalar, ülkenin en büyük gelir kalemini ortadan kaldırırken; içerideki enflasyonist baskıyı artırıyor ve temel ihtiyaç maddelerine erişim maliyetlerini yukarı çekiyor.

Diplomatik kanallarda ekonomik beka arayışı

Finansal alandaki sıkışmışlığın diplomatik sahaya yansımaları da dikkat çekici bir boyuta ulaştı. Tahran yönetiminin, ablukanın gevşetilmesi karşılığında müzakere masasına dönüş mesajları vermesi, ekonomik önceliklerin stratejik kararlar üzerindeki belirleyici etkisini gösteriyor. Özellikle kamu personeli maaşları ve lojistik giderlerin finansmanında yaşanan zorluklar, yönetimin ekonomik sürekliliği sağlamak adına belirli tavizler üzerinden bir denge kurmaya çalıştığını ortaya koyuyor.

Sosyal göstergeler ve piyasadaki hareketlilik

Ekonomik tablodaki bu değişimler, sokaktaki fiyat hareketliliği ve işsizlik verilerinde de yankı buluyor. Gıda enflasyonunun bazı kalemlerde üç haneli rakamlara yaklaştığı ve hanehalkı alım gücünün daraldığı gözlemleniyor. Bankacılık sisteminin dış dünyayla olan entegrasyonunun zayıflaması, nakit akışını zorlaştırırken büyük şehirlerdeki sosyal hareketliliğin seyri de bu ekonomik darboğazın bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. İran için içinde bulunulan süreç, ekonomik direncin test edildiği kritik bir eşiği temsil ediyor.