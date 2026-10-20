Hürmüz krizi petrol taşımacılığını vurdu: Türkiye’nin ithalat maliyeti artabilir

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Orta Doğu’daki savaşın petrol piyasalarında oluşturduğu kriz, deniz taşımacılığında yeni bir darboğaza dönüştü. Hürmüz Boğazı’ndaki güvenlik riskleri, yaptırımlar ve uzayan rotalar sebebiyle petrolü taşıyacak tanker bulmak giderek zorlaşıyor.

ABD’den Çin’e 2 milyon varil petrolün taşınma maliyeti 80 milyon dolara, varil başına navlun 40 dolara kadar çıktı. Küresel tanker piyasasındaki sıkışıklığın Türkiye’nin ithalat maliyetlerini de etkileyebileceği belirtiliyor.

Aynı yükle uzun beklemeler risk

Gazetemize değerlendirmelerde bulunan Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Başkanı Bilgehan Engin, meselenin tanker sayısından ziyade uzun beklemelerden kaynaklandığını söyledi.

Türkiye'nin haberine göre Engin, “Jeopolitik riskler, yaptırımlar, uzayan taşıma mesafeleri, limanlarda yaşanan beklemeler ve gemiden gemiye yük aktarma operasyonları, tankerlerin seferi tamamlama süresini uzatıyor. Bu da kullanılacak gemi sayısı aynı kalsa da yeni yükleme kapasitesinin azalmasına sebep oluyor” dedi.

“Hürmüz açılsa da kriz sürebilir”

Navlunları güvenlik riskleri, savaş riski sigortası primleri, yakıt giderleri ve değişen ticaret akışlarının yükselttiğini anlatan Engin, “Küresel taşımacılıkta güvenilirlik ve öngörülebilirlik her zamankinden önemli hâle geldi. Hürmüz Boğazı’nda güvenli geçiş şartlarının yeniden sağlanması, küresel petrol taşımacılığı açısından son derece önemli bir gelişme olacak. Bu durum gemilerin bekleme sürelerinin azalmasına, sefer planlamasının iyileşmesine ve risk kaynaklı maliyet baskısının hafiflemesine katkı sağlayabilir. Güvenlik şartları iyileştiğinde navlunlarda kısmi iyileşme görülebilir” ifadesini kullandı.

Çeşitlilik iyi ama maliyet baskısı var

UTİKAD Başkanı Bilgehan Engin, çeşitli ülkelerden petrol tedarikinin avantaj olduğunu, ancak Karadeniz ve Akdeniz bağlantılı taşımacılıkta navlunların gemi teminini ve sevkiyat planını etkileyebileceğini belirttiği açıklamasında, “Petrol taşımacılığında navlun ve sigorta giderlerinin yükselmesi, petrolün Türkiye’ye teslim maliyetini artırabilir. Bu maliyet uzun süreli anlaşmalarla azaltılmalı” dedi.