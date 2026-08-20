Hürmüz krizi tanker piyasasını uçurdu!

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Körfez'de petrol ihracatının Hürmüz Boğazı üzerinden sürdürülmesine yönelik arayışlar, küresel tanker piyasasında fiyatları rekor seviyelere taşıdı.

Financial Times'ın haberine göre, petrol üreticisi ülkelerin sevkiyatlar üzerindeki kontrolünü artırmak amacıyla kendi tanker filolarını büyütmesi, özellikle ikinci el gemilere olan talebi hızla artırdı.

En büyük sınıftaki yeni inşa ve modern ikinci el petrol tankerlerinin fiyatı son çeyrekte 130 milyon doların üzerine çıkarak 2008'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Süper tankerlerin bir yıllık kiralama ücretleri de tarihi zirveleri gördü.

Petrol üreticileri kendi filolarını büyütüyor

Körfez'deki güvenlik riskleri, petrol üreticilerini taşımacılık konusunda dış kaynaklara bağımlılığı azaltmaya yöneltti. Hazır durumdaki ikinci el tankerler ve kiralık gemilere yönelik artan talep, fiyatların yükselmesinde etkili oldu.

Kendi tanker filosuna sahip olmayan Irak gibi üreticiler ise alıcıları Hürmüz Boğazı'ndan geçiş riskini üstlenmeye ikna edebilmek için petrol kargolarında daha yüksek indirimler sunmak zorunda kalıyor.

ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik yürütülen görüşmelerin ise gemilere ve enerji tesislerine yönelik saldırıların artması nedeniyle son haftalarda durduğu belirtiliyor.

Körfez'de servis seferleri başladı

Abu Dhabi National Oil Co. ile Kuwait Petroleum Corp., Körfez'den çıkarılan petrolün Hürmüz Boğazı üzerinden taşınması için servis seferleri başlattı. Bu sistemde petrol, boğazın diğer tarafında bekleyen tankerler aracılığıyla nihai varış noktalarına ulaştırılıyor.

ADNOC Logistics & Services da grubun petrol sevkiyatlarını desteklemek amacıyla ikinci el tanker filosuna önemli yatırımlar yapmaya hazırlanıyor.

ADNOC, ağustos ayında altı petrol süper tankeri ile en büyük sınıftaki beş gaz taşıyıcısını toplam 1,3 milyar dolara satın aldı.

Şirketin kendi filosuna sahip olması, gemilere yönelik saldırıların artmasına rağmen petrol sevkiyatlarının sürdürülmesine imkan sağladı. Habere göre, ADNOC'a ait gemilere yönelik saldırılar çatışmanın ilk döneminde yaklaşık 10 günde bir yaşanırken, son haftalarda neredeyse günlük hale geldi.

Bir tanker günde 550 bin dolar kazanıyor

Tanker piyasasındaki hareketlilik spot navlun gelirlerine de yansıdı. En büyük petrol tankerlerinin spot piyasa kazançları bu hafta yüzde 20 arttı.

Hürmüz Boğazı'ndan Çin'e yapılan seferlerde tankerlerin günlük kazancı 550 bin doların üzerine çıkarken, Kızıldeniz-Çin hattında günlük kazanç yaklaşık 318 bin dolara ulaştı.

Suudi Aramco'nun bazı Asyalı müşterilerine yalnızca Hürmüz Boğazı üzerinden taşınan ham petrol türlerini sunması da tanker ihtiyacını artıran gelişmeler arasında yer aldı.

Suudi Arabistan'ın deniz taşımacılığı şirketi Bahri'nin filosu 107 gemiyle rekor seviyeye ulaşırken, ülkenin ilave gemi teminine ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

Öte yandan Hürmüz Boğazı'na giriş ve çıkış yapan servis seferlerinin yarısından fazlasını yalnızca 29 tanker gerçekleştiriyor.

Boğaz üzerinden yapılan servis taşımacılığında en büyük payın ise çatışma başlamadan kısa süre önce tanker alımına 5,9 milyar dolar yatırım yapan Güney Koreli Sinokor'a ait olduğu ifade ediliyor.