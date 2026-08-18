Hürmüz'de gemi trafiği savaş öncesinin çok altında kaldı

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MarineTraffic verilerine göre son 24 saatte Hürmüz Boğazı'ndan en az üç ticari gemi geçti. Bunların ikisi Basra Körfezi'ne giren tankerlerden oluşurken, bir gemi Umman Körfezi yönüne çıktı.

Savaş öncesinde Hürmüz Boğazı'ndan günlük ortalama yaklaşık 110 gemi geçiyordu. Son 24 saatte kaydedilen üç gemilik trafik, boğazdaki ticari hareketliliğin normal seviyelerin çok altında kaldığını gösteriyor.

Bab el-Mendeb'de 37 gemi geçiş yaptı

Daha batıda yer alan Bab el-Mendeb Boğazı'nda ise aynı dönemde en az 37 ticari gemi geçiş yaptı.

Bunlardan 19'u Kızıldeniz'e girerken, bu grubun 13'ünü yük gemileri, altısını tankerler oluşturdu. Aden Körfezi'ne çıkan 18 geminin ise 13'ü yük gemisi, beşi tanker olarak kaydedildi.

CENTCOM 64 ticari geminin rotasını değiştirdi

ABD Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamaya göre, 17 Ağustos itibarıyla ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı güçleri 64 ticari geminin rotasını değiştirdi, üç gemiyi etkisiz hale getirdi ve iki gemiye "uyumu sağlamak amacıyla" çıktı.

Bölgedeki deniz trafiğinin takibini zorlaştıran unsurlardan biri de GPS sinyallerine yönelik müdahaleler olmaya devam ediyor. GPS spoofing olarak bilinen yöntem nedeniyle gemilerin otomatik konum yayınları gerçek konumlarından onlarca mil uzakta görünebiliyor.

Bu durum, hem ticari gemi hareketlerinin sağlıklı biçimde izlenmesini hem de Hürmüz ve Bab el-Mendeb gibi kritik geçiş noktalarındaki gerçek trafik yoğunluğunun ölçülmesini güçleştiriyor.