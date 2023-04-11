Hyundai, elektrikli araca 18 milyar dolar yatıracak

Kia'nın ilk elektrikli araç fabrikasının G. Kore cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol'un katılımıyla gerçekleşen temel atma töreninde yeni yatırımını açıklayan Hyundai grubu, otomobil ve parça üreticileri Hyundai Motor Co 005380.KS, Kia Corp 000270.KS ve Hyundai Mobis co Ltd'nin 012330.KS sahibi.

Grubun neredeyse son 30 yıldır ülkede açtığı ilk EV fabrikası olan yeni tesisin 2025'te üretime başlaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Yoon'un makamından yapılan açıklamada, bu yılın ilk yarısında ülkenin otomobil sektörünü elektrikli araçlara geçişe hazırlamak için kapsamlı uygulamalar getirileceği belirtildi.

Hükümet, 2030 yılına kadar EV üretimini beş katına çıkarmak için yerli EV tesislerine yatırımda vergi kolaylıklarını artıracağını açıkladı. Kia'nın hisseleri %4.9, Hyundai Motor'un hisseleri de %3.3 yükselişle kapandı.