Hyundai, General Motors'un fabrikasını alıyor
Hyundai Motor, General Motors'un Hindistan'daki Talegaon fabrikasını satın alacağını duyurdu. Hyundai, yeni satın alma ile üretim kapasitesini yıllık 1 milyona çıkaracak.
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Güney Koreli Hyundai Motor, Hindistan'daki bağlı ortaklığının General Motors'un Maharashtra eyaletindeki Talegaon fabrikasını satın alacağını duyurdu.
Hindistan'da geçen yıl 552 binden fazla araç satan Hyundai, ikinci büyük üretici konumunda bulunuyor.
Chennai kentinin Sriperumbudur bölgesinde kurulu fabrikada üretim yapan Hyundai, Talegaon fabrikası ile birlikte üretim kapasitesini yıllık 1 milyona çıkaracak.