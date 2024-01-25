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Hyundai'nin kârı beklentileri karşılamadı

Hyundai Motor, dördüncü çeyrekte karını yüzde 31 artırdı; ancak analist beklentilerini yakalayamadı.

Haber Merkezi
Foreks
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Hyundai'nin kârı beklentileri karşılamadı
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Kia Corp ile birlikte satışlar bakımından dünyanın 3'ncü büyük otomobil üreticisi olan Hyundai Motor, Ekim-Aralık döneminde net karını geçen yılın aynı dönemindeki 1,7 trilyon wondan 2,2 trilyon wona çıkardı. Analistler ise 2,9 trilyon won kar bekliyorlardı.

Hyundai bu yıl %4,0-%5,0 oranında gelir artışı hedefliyor. Kuzey Amerika araç satışlarında %4,9'luk bir artış beklerken, Çin ve Avrupa'daki araç satışlarında sırasıyla %3,7 ve %0,6'lık bir düşüş bekliyor.

Hyundai Motor'dan yapılan açıklamada, "Hyundai Motor, gelişmekte olan piyasalara odaklanan makro belirsizlikler ve reel ekonomideki gerileme nedeniyle iş ortamının tahmin edilmesinin zor olmaya devam etmesini bekliyor" denildi.

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