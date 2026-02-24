IBM hisselerinde 25 yılın en sert düşüşü

COBOL, bankacılık, sigorta ve devlet sistemlerinde IBM ana bilgisayarlarında yaygın olarak kullanılan bir programlama dili. Anthropic, pazartesi günkü blog yazısında, "Bir COBOL sistemini modernize etmek, bir zamanlar iş akışlarını haritalamak için yıllarını harcayan danışman orduları gerektiriyordu. Claude Code gibi araçlar, COBOL modernizasyonunda çabanın büyük kısmını oluşturan keşif ve analiz aşamalarını otomatikleştirebilir" ifadelerini kullandı.

Şirket, yapay zeka ile ekiplerin COBOL kod tabanlarını yıllar yerine çeyrekler içinde modernize edebileceğini belirtti.