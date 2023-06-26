IBM'den 4,6 milyar dolarlık satın alma

IBM'den yapılan açıklamada, şirket, finansal ve operasyonel bilgi teknolojileri yönetimi ve optimizasyonu yazılımı Apptio'nun satın alınmasına yönelik Vista Equity Partners ile anlaşma imzaladığını duyurdu.

Açıklamada, Apptio'nun 4,6 milyar dolara satın alınmasının, IBM'in bilgi teknolojileri otomasyonu kapasitesinin ilerlemesini hızlandıracağı ve kurumsal liderlerin teknoloji yatırımlarında gelişmiş iş değeri sunmasını sağlayacağı aktarıldı.

Apptio'nun IBM'in bilgi teknolojileri otomasyon yazılımı ve "watsonx AI" platformuyla birlikte, dünyanın dört bir yanındaki işletmelerin kurumsal bilgi teknolojileri harcamalarını yönetmeleri ve optimize etmeleri ile somut finansal değer sağlamalarına yardımcı olacağı belirtilen açıklamada, ayrıca operasyonel iyileştirme elde etmelerine de katkıda bulunacağı kaydedildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen IBM Üst Yöneticisi Arvind Krishna, teknolojinin, işleri daha önce hiç görülmeyen bir hızda değiştirdiğine işaret ederek, bu değişikliklerden yararlanmak için, daha iyi iş değeri sağlayan yatırımları optimize etmenin önemli olduğunu, Apptio'nun tam da bunu yaptığını vurguladı.

Krishna, Apptio'nun olanaklarının, IBM'in bilgi teknolojileri otomasyon yazılımı ve watsonx AI platformuyla birleştiğinde, müşterilere tüm teknoloji yatırımlarını optimize etmeleri ve yönetmeleri için en kapsamlı yaklaşımı sunacağını belirtti.