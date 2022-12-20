ICE, TTF gaz ticaret merkezinin geleceğini gözden geçirecek
Intercontinental Exchange (ICE), Avrupa Birliği’nin 180 euro/MWh fiyat sınırı kararı sonrası Hollanda TTF gaz ticaret merkezinin geleceğini gözden geçireceğini duyurdu.
Avrupa Birliği'nin (AB) doğal gaz fiyat sınırını tartışmaya başladığı dönemde, fiyat sınırı uygulamasına karşı olduğunu belirten Intercontinental Exchange (ICE), AB'nin 180 euro/MWh fiyat sınırı kararı sonrası Hollanda TTF gaz ticaret merkezinin geleceğini gözden geçireceğini duyurdu.
ICE yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin doğal gaz fiyat sınırı kararı sonrası TTF gaz ticaret merkezinde işlemlerin adil ve düzenli şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğini değerlendireceklerini vurguladı.
Açıklamada, “TTF doğal gaz fiyat sınırının piyasaları istikrarsızlaştırıcı etkisi ve finansal istikrar için oluşturduğu risk konusunda endişelerimizi sürekli dile getirdik.” dedi.
AB doğal gaz fiyat sınırının etkilerini gözden geçirirken TTF piyasalarının normal şekilde işlemlerine devam edeceğini belirten ICE, daha önce yaptığı açıklamalarda doğal gaz işlemlerini başka piyasalara kaydırabileceğini ifade etmişti.