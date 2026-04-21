IEA Başkanı Fatih Birol: Tarihin en büyük enerji krizi

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı (IEA) Fatih Birol, Fransız radyosuna konuştu.

İran ve ABD-İsrail savaşının bugüne kadarki en büyük enerji krizine neden olduğunu kaydeden Birol, "Bu gerçekten de tarihin en büyük krizi. Eğer petrol krizi ve Rusya ile birlikte yaşanan doğal gaz krizinin etkilerini de eklerseniz, kriz zaten çok büyük" dedi.

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırıları, 8 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes ile durmuştu. Orta Doğu'daki savaş, küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz akışının beşte birinin geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğini de tıkadı.

IEA, Mart ayında ABD-İsrail-İran savaşı nedeniyle yükselen petrol fiyatlarıyla mücadele etmek için stratejik stoklardan rekor miktarda 400 milyon varil petrol serbest bırakmayı kabul etmişti.