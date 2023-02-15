IEA: Çin'deki toparlanma petrol talebini artıracak

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Çin'deki koronavirüs salgını kısıtlamalarının kaldırılmasıyla 2023'te küresel petrol talebindeki artışının neredeyse yarısını Çin'in oluşturacağını ancak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile beraber hareket eden ülkelerdeki (OPEC+) petrol üretiminin azaltılmasının, yılın ikinci yarısında arz eksikliğini doğurabileceğini belirtti.

Paris merkezli IEA yayımladığı aylık raporunda, "Rusya'ya yönelik yaptırımların baskısıyla OPEC+ arzının daralması bekleniyor" diye belirtti.

Raporda aynı zamanda, "Küresel petrol arzının 2023'ün ilk yarısında talebi aşması bekleniyor ancak talebin toparlaması ve Rusya'daki üretimin bir kısmının sınırlanmasıyla denge hızlıca arz eksikliğine dönebilir" dendi.

IEA küresel petrol talebinin 2023'te günlük iki milyon varil artmasını beklerken, bunun 900 bin varilini Çin'deki talebin oluşturması bekleniyor.