IEA: OPEC+'ın kararları ekonomik toparlanmaya zarar verebilir

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve birlikte hareket eden ülkelerin oluşturduğu OPEC+'nın 2 Nisan'da açıkladığı beklenmedik üretim azaltma kararının yılın ikinci yarısında petrol arzı eksikliğine yol açabileceğini, dolayısıyla tüketicilere ve küresel ekonomik toparlanmaya zarar verebileceğini açıkladı.

IEA aylık petrol raporunda, "Temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat artışlarına maruz kalan tüketiciler, bütçelerini daha da zorlamak zorunda kalacaklar. Bu durum, ekonomik toparlanma ve büyümeye olumsuz yansıyacak" dedi.

IEA yıl sonuna kadar küresel petrol arzının günlük 400,000 varil azalacağını tahmin etti. IEA, OPEC+'nın günlük 1.4 milyon varil üretim azaltmasına karşın Mart ayından itibaren OPEC+ grubunun dışındaki üreticilerin üretimi günlük bir milyon varil arttırmasını bekliyor.