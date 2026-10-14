IEA'dan petrol piyasası için çifte uyarı: Talep düşüyor, dizel sıkıntısı büyüyor

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Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), İran savaşının yol açtığı arz kesintileri ve yüksek enerji fiyatları nedeniyle 2026 yılı küresel petrol talebindeki düşüş tahminini günlük 2,5 milyon varilden 2,6 milyon varile yükseltti. Ajans, küresel dizel arzındaki sıkışıklığın 2027 yılı boyunca devam etmesini beklerken, Orta Doğu'dan petrol sevkiyatındaki toparlanmanın kırılganlığını koruduğunu bildirdi.

IEA'nın ekim ayı petrol piyasası raporuna göre, küresel petrol talebinin 2026'nın son çeyreğinde günlük 2,5 milyon varil azalması bekleniyor. Yıl genelindeki 2,6 milyon varillik talep düşüşünün yaklaşık yüzde 25'inin dizel tüketiminden kaynaklanacağı öngörülüyor.

Ajans, 2027 yılı küresel petrol talebi artış beklentisini de günlük 2,6 milyon varilden 2 milyon varile indirdi.

Küresel petrol arzına ilişkin beklentiler değişti

IEA, 2026 yılında küresel petrol arzının günlük 5,8 milyon varil azalacağını tahmin etti. Önceki raporda günlük 5,7 milyon varillik düşüş bekleniyordu.

Ajansa göre, 2026 yılında küresel petrol arzı talebin günlük 1,73 milyon varil altında kalacak. Önceki tahmin günlük 1,74 milyon varillik arz açığına işaret ediyordu.

2027 yılında ise küresel petrol arzının günlük 7,7 milyon varil artması bekleniyor. Önceki tahmin 8 milyon varillik artış yönündeydi.

IEA, 2027'de petrol arzının talebi günlük 3,94 milyon varil aşacağını öngördü. Önceki raporda 3,73 milyon varillik arz fazlası bekleniyordu.

Petrol üretiminde eylül artışı: Körfez ülkeleri öne çıktı

Küresel petrol arzı eylül ayında günlük 2,5 milyon varil artarak 102,3 milyon varile ulaştı. Artışta Basra Körfezi'ndeki üretici ülkeler belirleyici oldu.

OPEC+ ülkelerinin üretimi eylülde günlük 2,1 milyon varil yükselirken artışa Suudi Arabistan öncülük etti.

OPEC+ dışındaki üretim ise Birleşik Arap Emirlikleri kaynaklı artışın etkisiyle günlük 480 bin varil yükseldi.

IEA, 2026 genelinde OPEC+ üretiminin günlük 6,5 milyon varil azalmasını, OPEC+ dışı arzın ise 720 bin varil artmasını bekliyor.

2027 yılında OPEC+ üretiminin günlük 5 milyon varil, OPEC+ dışı üretimin ise 2,7 milyon varil yükselmesi öngörülüyor.

Körfez ülkelerinin petrol ihracatı savaş öncesinin altında

Rapora göre, Umman hariç Körfez ülkelerinin petrol ihracatı, son dönemdeki toparlanmaya rağmen savaş öncesi seviyelerin yüzde 33 altında kaldı.

IEA, Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirilen petrol sevkiyatındaki toparlanmanın gemilere yönelik saldırılar ve Husilerin düzenlediği saldırılar nedeniyle kırılgan olduğunu belirtti.

Ajans, küresel petrol piyasasının gelecek dönemdeki görünümünün Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatın kalıcı biçimde toparlanmasına bağlı olduğunu vurguladı.

Dizel ihracatında yüzde 10'luk düşüş

IEA, Orta Doğu'dan rafine petrol ürünü ihracatının ham petrol sevkiyatındaki toparlanmaya rağmen zayıf kaldığını bildirdi.

İran savaşının Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatı aksatması ve Ukrayna'nın Rus rafinerilerine yönelik saldırıları nedeniyle küresel dizel arzı üçüncü çeyrekte günlük 1,7 milyon varil azaldı.

Dünya genelinde gaz yağı ve dizel ihracatı, 2026'nın ilk dokuz ayında günlük ortalama 4,7 milyon varile gerileyerek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 düştü.

Eylül ayında küresel dizel ihracatı yıllık bazda günlük 700 bin varil azalırken, Orta Doğu ve Rusya'nın birleşik net ihracatındaki düşüş yüzde 60'ı aştı.

ABD ve Çin'den yapılan ilave sevkiyatlar arz kaybını yalnızca kısmen telafi edebildi.

Dizel arzındaki sıkıntı 2027'ye uzanabilir

IEA, Rusya'nın rafineri kapasitesindeki kısıtlar nedeniyle dizel ihracatına yönelik sınırlamaların gevşetilmesinin küresel akaryakıt piyasasındaki arz-talep dengesini önemli ölçüde değiştirmesini beklemiyor.

Rusya'nın petrol üretimi eylülde ağustosa göre günlük 65 bin varil artarak 8,43 milyon varile ulaşmasına rağmen geçen yılın aynı döneminin günlük 870 bin varil altında kaldı.

Ajans, taşımacılık, sanayi, denizcilik ve ısınma açısından kritik öneme sahip dizel ve diğer orta distilat ürünlerdeki arz sıkıntısının 2027 yılı boyunca devam edebileceği uyarısında bulundu.