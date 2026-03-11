IEA’dan tarihi karar! Fatih Birol duyurdu: 400 milyon varil petrol rezervi piyasaya verilecek

Uluslararası Enerji Ajansı’na (IEA) üye 32 ülke, Orta Doğu’daki savaşın petrol piyasalarında yarattığı arz kesintilerini hafifletmek amacıyla acil rezervlerden toplam 400 milyon varil petrolü piyasaya sunma konusunda oy birliğiyle anlaştı.

Karar, IEA İcra Direktörü Fatih Birol tarafından düzenlenen ve üye ülkelerin hükümetlerinin katıldığı olağanüstü toplantının ardından alındı. Toplantıda Orta Doğu’daki çatışmanın petrol piyasaları üzerindeki etkileri değerlendirilirken, arz kesintilerini gidermeye yönelik seçenekler ele alındı.

IEA İcra Direktörü Fatih Birol, “Karşı karşıya olduğumuz petrol piyasası zorlukları ölçek açısından eşi görülmemiş. Bu nedenle IEA üyesi ülkelerin benzeri görülmemiş büyüklükte bir acil ortak müdahale kararı almış olmasından memnuniyet duyuyorum. Petrol piyasaları küreseldir, bu nedenle büyük arz kesintilerine verilen yanıtın da küresel olması gerekir” dedi.

Acil petrol stokları, her üye ülkenin ulusal koşullarına uygun bir takvim çerçevesinde piyasaya sunulacak ve bazı ülkelerin alacağı ek acil önlemlerle desteklenecek.

IEA üyesi ülkelerin acil durum rezervlerinde toplam 1,2 milyar varilden fazla petrol bulunurken, hükümet yükümlülüğü kapsamında enerji şirketlerinin elinde tutulan yaklaşık 600 milyon varillik ek stok da bulunuyor. Koordineli stok satışı, 1974’te kurulan IEA’nın tarihinde altıncı kez gerçekleştiriliyor olacak. Önceki ortak müdahaleler 1991, 2005, 2011 ve 2022’de iki kez yapılmıştı.