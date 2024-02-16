"IEA'nin petrol arz tahmini oldukça iyimser"

Commerzbank Research'ten Carsten Fritsch, IEA'nın bu yılki küresel petrol arzına ilişkin son tahmininin oldukça iyimser göründüğünü söyledi.

IEA, OPEC dışı ülkelerden gelen arzın talepten daha hızlı artmasını beklerken, OPEC petrolüne yönelik tahmini talebin düşmesi gerektiğini belirtti ve bu tahminlere dayanarak, OPEC ve müttefiklerinin piyasada aşırı arz riski olmadan gönüllü üretim kısıtlamalarını tersine çevirmek için çok az alana sahip olduğunu söyledi.

Ancak Commerzbank'a göre, OPEC+ dışı petrol üretiminde günlük 1,6 milyon varillik bir artış beklentisi -özellikle ABD petrol üretimi söz konusu olduğunda- çok canlı görünüyor ve bazı OPEC ülkeleri önümüzdeki aylarda daha fazla kesinti yapma sözü verdi. Fritsch, "Piyasa arzının IEA aylık raporundaki rakamların işaret ettiği kadar rahat olması pek olası değil" değerlendirmesini yaptı.