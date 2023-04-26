İflasların sır perdesi aralanıyor: Fed, raporu yayımlayacak

ABD Merkez Bankası (Fed), Amerika'da başlayan ve Avrupa'da güvenilir bankacılık sistemiyle tanınan İsviçre'ye kadar sıçrayan bankacılık krizinin ardından, ilk denetleme raporunu 28 Nisan Cuma günü yayımlayacak.



Silicon Valley Bank'ın iflasına yönelik olarak gerçekleştirilen denetleme ve inceleme çalışmalarının ardından hazırlanan raporun Türkiye saati ile 28 Nisan Cuma günü 18:00'da yayımlanması bekleniyor.

Fed Başkan Yardımcısı Michael Barr tarafından yönetilen incelemenin politika tavsiyelerini ve genellikle halka açıklanmayan gizli denetim bilgilerini içereceği belirtildi.