İflastan aldığı şirketle milyarder oldu!

Clear, ABD’de yılda 209 dolar karşılığında, havaalanında ilerlemeyi biraz daha hızlı hale getiriyor.

Yüksek teknoloji kameralar ile yolcuların yüzlerini tarayan ve kimliklerini doğrulamak için çene kemiği hatları, göz çukuru derinliği ve dudak kıvrımı gibi biyometrik verilerini analiz eden Clear’ın 8,2 milyon abonesi bulunuyor.

İlk yıllarında para kazanmakta zorlanan 16 yıllık şirket, bugün kârlı bir terminal demirbaşı haline geldi.

2025 yılında 900 milyon dolar gelir ve 168 milyon dolar net kâr elde etti. 53 yaşındaki Clear CEO'su Caryn Seidman Becker, "İnsanların seyahat etmenin ne kadar zor olduğunu ve seyahat sırasında ne kadar yardıma ihtiyacı olduklarını hafife aldıklarını düşünüyorum” diyor.

Piyasa değeri 7,6 milyar dolar

Forbes'un haberine göre; Becker, şirket finansal kriz sırasında iflas ettiğinde varlıklarını ve 190 bin kişinin parmak izlerini 6 milyon dolara satın aldı. Bugün hizmet ABD'deki 60 havaalanında kullanılabiliyor.

Merkezi New York'ta bulunan ve 2021'de halka açılan şirketin piyasa değeri şu anda 7,6 milyar dolar. Bu da Seidman Becker ve ilk yatırımcıları için yüzde binin üzerinde getiri anlamına geliyor. Becker'ın yüzde 14,5'lik hissesi 1,1 milyar dolar değerinde ve onu Amerika'nın kendi servetini yaratmış 44 kadın milyarderinden biri yapıyor.

Ancak Clear'ın sınırları var: ABD'de bu hizmet için ödeme yapacak kadar sık seyahat eden insan sayısı sınırlı. Aktif havaalanı üyelikleri 2025'te yalnızca yüzde 6 büyüdü. Ayrıca şirketin iş modeli büyük ölçüde devlet verimsizliğine dayanıyor.

ABD Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA) özelleştirilebilir veya insanları kuyruktan daha hızlı geçirmede daha başarılı hale gelebilir. 11 Eylül sonrası TSA'nın kurulmasına yardımcı olan havacılık girişimi Airspace Data'nın CEO'su Justin Oberman, "Kontrol noktalarında tamamen verimli bir devlet süreci Clear'ın işine zarar verir. Temelde satın aldığınız şey sadece sırayı geçme hakkı” diyor.

Büyümek için yeni bir stratejiye ihtiyacı var

Clear ayrıca American Express'e de bağımlı. Yıllık 900 dolar ödeyen Platinum kart sahipleri hizmetten ücretsiz yararlanabiliyor. Analistler, Clear üyelerinin neredeyse yarısının AmEx üzerinden geldiğini tahmin ediyor. Clear bu ilkbaharda AmEx ile çok yıllı bir uzatma anlaşması imzaladı ancak Seidman Becker'ın büyümek için yeni yollar bulması gerekiyor.

Şirketin büyüme alanlarından biri, ABD vizesi gerektirmeyen ülkelerden gelen uluslararası yolcuları sisteme kaydetmek. Bir diğeri ise yaşlılara ve küçük çocuklu ailelere bagaj konusunda yardımcı olacak konsiyerj hizmetleri sunmak.

Ayrıca insanları TSA PreCheck programına kaydederek de gelir elde ediyor. Bunların hepsi makul fikirler ancak şirketi dik büyüme eğrisine taşıyacak kadar güçlü değiller.

Yeni hedef sağlık sektörü

Bu nedenle Seidman Becker artık insanların gerçekten söyledikleri kişi olduklarını doğrulaması gereken her sektöre hizmet vermeyi hedefliyor. San Francisco merkezli danışmanlık şirketi Grand View Research, bu şaşırtıcı derecede büyük niş pazarın 2030 yılına kadar 34 milyar dolar gelir yaratacağını tahmin ediyor.

Clear ABD’de genelindeki Yankee Stadyumu dahil dokuz spor tesisine giriş yapmak için kullanılabiliyor. Docusign, LinkedIn veya Uber kullanırken Clear ile doğrulama da yapılabiliyor. Becker, "Yılda 12 kez kullanılan bir hizmet olmaktan çıkıp günde 12 kez kullanılan bir hizmet olmak istiyoruz" diyor.

En büyük yeni hedefleri sağlık sektörü. Georgia, New York, New Jersey ve Louisiana'daki büyük hastane grupları Clear entegrasyonu için anlaşma imzaladı. En popüler kullanım alanlarından biri, insanların doktor muayenesine giriş yaparken, ameliyat olurken veya kemoterapi alırken yüzlerinin taranarak kimliklerinin doğrulanması.

Clear, sağlık sektöründeki gizlilik kaygılarının havaalanı veya Home Depot'takinden daha önemli olduğunun farkında. Bu nedenle hiçbir veriyi satmıyor.

Aralık ayında Clear, Medicare ile 6 milyon dolarlık bir sözleşme kazandı.

Buna göre yeni kayıt yaptıran kişiler hesaplarına şifre yerine bir selfie kullanarak giriş yapabilecek.

Becker, on yılı aşkın süredir Clear'ı bir dijital kimlik şirketi olarak tanıtıyor.

Ocak ayında Manhattan'daki şirket merkezinde düzenlenen bir toplantıda, daha 2010 yılında hazırladığı sunum dosyalarından birini açarak Clear'ı o dönemde bile bir havaalanı şirketinden daha fazlası olarak gördüğünü gösteriyor.

Kimlik dolandırıcılığı artışı Celar için fırsat yaratıyor

Yapay zeka tarafından daha da güçlendirilen kimlik dolandırıcılığındaki rahatsız edici artış ve uzaktan çalışma düzeni, sağlık sektörünün ötesinde de Clear için fırsatlar yaratıyor.

Şirketler giderek daha fazla, işe aldıkları kişilerin kendilerini dolandırmaya çalışmadığından ve şirket sistemlerine giriş yapan kişilerin gerçekten çalışan olduğundan emin olmak zorunda kalıyor. T-Mobile, 75 bin çalışanının kimliğini doğrulamak için Clear kullanıyor.

Clear'ın havaalanı dışındaki faaliyetleri henüz erken aşamada. Finansal rakamlar o kadar küçük ki şirket bunları bilançosunda ayrı olarak göstermiyor.

Ancak büyüme hızlı: 2025 yılında havaalanları ve kurumsal müşteriler dahil toplam 41 milyon kişi sisteme kayıtlıydı. Bu sayı bir önceki yıla göre yüzde 31 artış anlamına geliyor. Kurumsal rezervasyonlar ise beş kat arttı.

Yılbaşından bu yana hisseleri yüzde 68 arttı

2021 halka arz günündeki 40,43 dolarlık kapanış fiyatının yaklaşık yarısında yıllarca seyreden Clear hissesi, 2026'da şu ana kadar yüzde 68 yükseldi. Aynı dönemde Nasdaq'ın yükselişi yüzde 13 oldu.

Maryland'de iki devlet memurunun çocuğu olarak doğan Seidman Becker, Michigan Üniversitesi'nde siyaset bilimi okudu ve ardından risk arbitrajı alanında ilk işine başladı.

2002 yılında, 29 yaşında ve hamileyken, Arience Capital adlı bir hedge fon kurmak için 60 milyon dolar topladı. 2007'ye gelindiğinde şirketin yönettiği varlıkları 1,5 milyar dolara çıkarmıştı ve yıllık net getiriler yaklaşık yüzde 12 seviyesindeydi.

Ancak ardından finansal kriz geldi. Fon yüzde 18 değer kaybetmişti ve piyasanın gidişatından endişelenen Seidman Becker fonun büyük kısmını tasfiye ederek yatırımcıların paralarını geri verdi.

Bu sırada 11 Eylül saldırılarının ardından Court TV kurucusu Steven Brill tarafından kurulan Clear borç yükü altında çöküyordu. Brill yatırımcıları tarafından şirketten uzaklaştırılmıştı. Potansiyeline inanan Seidman Becker şirketi satın almaya karar verdi.

Ancak eski çalışanlardan oluşan bir grup da aynı şeyi istiyordu.

Manhattan'daki bir hukuk bürosunda süren görüşmeler sırasında Becker, rakiplerinin gerekli finansmana sahip olmadığını fark etti. Son teklifini verdi: 6 milyon dolar nakit ve kazandı.

Clear'ın 2010 yılında Orlando ve Denver'da yeniden faaliyete başlamasının ardından sonraki 16 havaalanını sisteme katması altı yıl sürdü. 2016'da şans yüzlerine güldü. Delta, sık uçan yolcularına Clear'ı ücretsiz sunmaya başladı ve şirkette yüzde 5 hisse satın aldı.

American Express 2019'da ortak oldu ve pandemi büyümeyi yavaşlatana kadar şirket hızla büyüdü. Seidman Becker, seyahatlerin yeniden canlanmasına kadar Clear uygulamasına aşı doğrulama özelliği ekledi.

Seidman Becker seyahat dışındaki alanlarda büyük hamleler yapmaya çalışırken, sağlık kimliği doğrulama pazarına hakim olan LexisNexis Risk Solutions (ana şirket RELX'in 2025 geliri: 13 milyar dolar) ve Experian (2025 mali yılı geliri: 7,5 milyar dolar) gibi dev rakiplerle karşı karşıya.

Belki de Clear için en endişe verici unsur, Apple ve Google'ın da kimlik doğrulama girişimlerine sahip olması ve sağlık sektöründe uzun yıllara dayanan ilişkilere sahip olmaları.

Clear'ın havaalanlarında güçlü bir savunma hattı var. Ancak bunun dışında yok. Seidman Becker Wall Street'te başarılı oldu. Doğrudan rekabetten nispeten korunmuş niş bir şirketi kurtarıp büyütebildiğini açıkça gösterdi.

Şimdi ise sıradaki sınavı teknoloji dünyasının en güçlü oyuncularıyla doğrudan mücadelede nasıl performans göstereceği.