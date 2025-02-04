Ifo: ABD ile ticaret savaşında Çin, Meksika ve Kanada'dan daha başarılı olacak

Almanya'nın önde gelen düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Çin’in ABD ile yaşanacak bir ticaret savaşı durumunda Kanada ve Meksika'dan çok daha başarılı olacağını bildirdi.

Enstitüden yapılan açıklamada, Ifo'nun yaptığı son araştırmanın sonuçlarına yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin'e yönelik gümrük vergilerinin ABD ekonomisine büyük zarar vereceği belirtilen araştırmada, ABD'nin olası gümrük vergileri ve karşı gümrük vergileri sarmalı karşısında Çin'in ihracatında yüzde 3,8, Kanada'nın yüzde 28, Meksika'nın ihracatında ise yüzde 35'e varan düşüş olabileceği aktarıldı.

Araştırmada, bu üç ülkenin benzer ölçekte karşı önlemler alması halinde ABD’nin ihracatında yüzde 22'ye kadar düşüş görülebileceği kaydedildi.

Meksika ve Kanada, ithalat ve ihracatın neredeyse yüzde 30'unu oluşturan toplam paylarıyla ABD'nin en önemli iki ticaret ortağı konumunda bulunuyor.

ABD'nin Avrupa Birliği (AB) ürünlerine gümrük vergisi uygulamadığı sürece Almanya'nın, diğer ülkelere uygulanacak gümrük vergisinden az da olsa faydalanacağı ifade edilen araştırmada, böyle bir senaryoda Almanya’nın ABD’ye ihracatında yüzde 0,5'lik artış olacağı vurgulandı.

Ifo’nun açıklamasında, “Alman ihracatı üzerindeki etki iki yönlü olur. Bir yandan ABD'nin gümrük vergileri Kanada ve Meksika ekonomilerinde Alman mallarına olan talebi azaltabilir. Öte yandan Alman ürünleri ABD'de Kanada, Meksika veya Çin ürünlerinin yerini alabilir.” ifadeleri yer aldı.

Çin ticaretini ABD'den daha kolay yönlendirebilir

Ifo Uluslararası Ekonomi Merkezi Direktörü Lisandra Flach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Çin, ticaretini ABD'den daha kolay yönlendirebilirken, Kanada ve Meksika coğrafi konumları nedeniyle ABD ile önemli ölçüde daha yakın bağlara sahip." dedi.

Alman ürünlerinin ABD'de Kanada, Meksika veya Çin ürünlerinin yerini alabilmesi konusunda Flach, "Trump'ın yakın gelecekte ABD'nin AB'den yaptığı ithalata da gümrük vergisi getirme tehdidi nedeniyle ihracatta böyle bir büyüme şansı çok zayıf görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD, Çin'e yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmişti

ABD Başkanı Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmişti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Çin'e yönelik gümrük vergisi artışının gerekçesi olarak, Çinli yetkililerin, sentetik afyonun ham maddesi fentanil ve öncü kimyasallarının ABD'ye akışını kontrol etmekte başarısız olması gösterilmişti.

Açıklamada ayrıca, Çin'in, "fikri mülkiyet hırsızlığı, zorla teknoloji transferi ve diğer makul dışı davranışlarının" yanı sıra "terör izleme listesindeki kişiler dahil Çin'den düzensiz göçün artması" da ilave verginin sebepleri arasında sayılmıştı.

Trump, Kanada ve Meksika'ya getirilen vergilerin yürürlüğe girmesini, bu ülkelerin sınır kontrollerini sıkılaştırılması karşılığında 1 ay ertelediğini duyurmuş ancak Çin'e yönelik bir erteleme yapılmamıştı.

Çin’den misilleme

Çin, Trump'ın Çin'den ithal tüm ürünlere yüzde 10 ilave gümrük vergisi getirme kararına karşı, bu ülkeden ithal bazı ürünlere ek gümrük vergisi getireceğini bildirdi.

Çin Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'den, aralarında ham petrol, tarım ekipmanları, yüksek emisyonlu taşıtlar ve kamyonetlerin olduğu ürünlere yüzde 10, kömür ve doğal gaz ithalatına yüzde 15 ek gümrük vergisi getirileceği belirtildi.

Bakanlık, ek vergilerin 10 Şubat'tan itibaren yürürlüğe gireceğini de duyurmuştu.