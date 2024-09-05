Ifo, Alman ekonomisi için büyüme tahminlerini düşürdü

ifo Enstitüsü Almanya'da bu yıl için ekonomik büyüme tahminini düşürdü. Önceki yüzde 0,4'lük büyüme yerine şimdi sıfır büyüme bekliyor. Enstitü ayrıca önümüzdeki yıl için tahminini de yüzde 1,5 yerine yüzde 0,9'a düşürdü. Ekonominin 2026 yılına kadar yüzde 1,5 oranında büyümesi beklenmiyor.

ifo Tahminler Başkanı Timo Wollmershäuser, “Diğer ülkeler yükselişi hissederken, Alman ekonomisi sıkıştı ve can çekişiyor. Yapısal bir kriz yaşıyoruz. Özellikle imalat sektöründe çok az yatırım yapılıyor ve verimlilik yıllardır durgun. Aynı zamanda ekonomik bir krizimiz de var. Sipariş durumu kötü ve satın alma gücündeki artışlar tüketimi arttırmak yerine daha yüksek tasarruflara yol açıyor çünkü insanlar huzursuz” dedi.

Wollmershäuser yaptığı değerlendirmede, “Dekarbonizasyon, dijitalleşme, demografik değişim, koronavirüs pandemisi, enerji fiyat şoku ve Çin'in küresel ekonomideki değişen rolü, yerleşik iş modelleri üzerinde baskı yaratıyor ve şirketleri üretim yapılarını ayarlamaya zorluyor” ifadelerini de kullandı.

Sonuç olarak, özellikle Almanya'da ekonomik çıktının diğer ülkelere kıyasla çok daha yüksek bir oranını oluşturan imalat sektöründe bir yatırım düşüşü söz konusu olduğunu belirten Wollmershäuser. “Ayrıca nüfus daha hızlı yaşlanıyor ve giderek daha az insan çalışıyor. İmalat sektöründen hizmet sektörüne geçişler üretkenlikteki duraklamayı büyük ölçüde açıklıyor" dedi.