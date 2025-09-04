Ifo, Almanya için 2025-2026 büyüme tahminlerini revize etti

Enstitü, yaz döneminde yayımladığı bir önceki tahmine kıyasla 2025 ve 2026 yılları için büyüme tahminlerini sırasıyla 0,1 ve 0,2 puan düşürdü.

ifo Enstitüsü Tahminler Başkanı Timo Wollmershäuser, "ABD tarifeleri, Alman ekonomisi üzerinde hâlâ hissedilir derecede olumsuz etki yaratıyor" dedi. Wollmershäuser, ABD ile AB arasındaki gümrük vergisi anlaşmasının doğrudan bir etki yaratmayacağını, ancak belirsizliğin azalmasının ekonomik toparlanmaya katkı sağlayacağını vurguladı.

Yeni tahmine göre, Alman hükümetinin planladığı ekonomik politika tedbirlerinden beklenen katkı da önceki tahminlere kıyasla daha sınırlı olacak. 2025 yılında bu tedbirlerin etkisi yalnızca 9 milyar euro olarak öngörülürken, 2026’da 38 milyar euroya ve 2027’de 19 milyar euroya ulaşması bekleniyor.

Wollmershäuser, “Eğer bu politikalar kararlılıkla uygulanır ve belirsizlik azalırsa, maliye politikası Alman ekonomisini krizden çıkarabilir. Aksi takdirde, ekonomik durgunluğun yıllarca sürebileceği ve Almanya’nın iş yapma ortamının zayıflayabileceği” uyarısında bulundu.

Planlanan tedbirler arasında altyapı ve savunma harcamalarının artırılması, imalat sektörü için elektrik vergisinin azaltılması, KDV indirimi, hızlandırılmış amortisman imkânları, daha düşük şebeke ücretleri ve artırılmış ulaşım gideri ödeneği yer alıyor.

Tahmine göre, 2025 yılında işsiz sayısının 155 bin kişi artması ve işsizlik oranının %6,3’e yükselmesi bekleniyor. İşsizliğin ancak 2026’da %6,1’e ve 2027’de %5,4’e düşeceği öngörülüyor.

Enflasyon ise 2024'teki ortalama %2,2 seviyesinden 2026’da %2,1’e gerileyecek. Ancak 2027 yılında CO₂ fiyatlarındaki sert artış nedeniyle enflasyonun yeniden %2,6’ya çıkması bekleniyor. Enerji fiyatlarında 2026 başında düşüş beklenirken, 2027’de yeniden artış öngörülüyor.