ifo: Almanya'daki politik belirsizlik büyümeyi tehlikeye atıyor

ifo'nun Tahminler Başkanı Timo Wollmershäuser, "Almanya, savaş sonrası tarihinin en uzun durgunluk evresinden geçiyor. Ayrıca uluslararası bir karşılaştırmada da önemli ölçüde geride kalıyor." dedi.

Almanya ekonomisi bugün açıklanan verilere göre, 2024 yılını yüzde 0,2 daralmayla tamamladı. Böylece 2023 yılının ardından 2024 yılında da daralma yaşanmış oldu.

Eğer hiçbir karşı önlem alınmazsa, ifo araştırmacıları üretim şirketlerinin üretim ve yatırımlarını yurt dışına taşımaya devam edeceğinden korkuyor.

ifo'ya göre, üretkenlik artışı da zayıf kalacak, çünkü yüksek üretkenliğe sahip endüstrilerdeki katma değer ve istihdam, düşük üretkenlik büyümesine sahip hizmet sektörlerindeki katma değerle yer değiştirecek. Ancak doğru ekonomik politika rotası hızlı ve güvenilir bir şekilde belirlenirse, Almanya'da yatırım yapmak ve çalışmak tekrar daha değerli hale gelecek ve iyi bir %1'lik büyümeye ulaşmak da mümkün olacak. Yapısal değişim sadece eski üretim teknolojilerinin ortadan kalkmasına değil, aynı zamanda üretim sektöründe yenilerinin yaratılmasına da neden olacak.

Wollmershäuser, "Dünyanın diğer yerleriyle karşılaştırıldığında, şirketler üzerindeki vergi, bürokrasi ve enerji maliyetleri yükü yüksek, dijital, enerji ve ulaşım altyapısının yenilenmesi daha yavaş ilerliyor ve kalifiye işçi sıkıntısı daha belirgin." dedi.