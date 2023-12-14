Ifo, Almanya'nın 2024 için büyüme tahminini düşürdü

Ifo, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin gelecek yıl Eylül ayında öngörülen %1,4 yerine %0,9 oranında büyümesini beklediğini bildirdi. Ancak Ifo, 2025 yılı için GSYH büyüme tahminini yüzde 1,2'den yüzde 1,3'e çıkardı.

Ifo'nun tahminler başkanı Timo Wollmershaeuser, "Belirsizlik şu anda toparlanmayı geciktiriyor, çünkü tüketicilerin tasarruf eğilimini arttırıyor ve şirketlerin ve özel hanehalklarının yatırım yapma isteğini azaltıyor" dedi.

Bununla birlikte Ifo, satın alma gücünün geri dönmesi, talebin toparlanması ve yüksek faiz oranlarının dikiz aynasında görülmesi nedeniyle ekonominin prensipte toparlanma yolunda olduğunu söyledi.

Ifo, enerji fiyatlarının düşmesiyle birlikte enflasyonun yılın ikinci yarısında %2'ye gerileyeceğini, ancak tüketiciyle ilgili hizmetlerde bir süre daha %3'ün üzerinde kalacağını söyledi.