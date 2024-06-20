Ifo, Almanya'nın ekonomik büyüme tahminini yükseltti

Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nden (Ifo), yapılan açıklamaya göre, bu yıl için büyüme beklentisi yüzde 0,2'den yüzde 0,4'e çıkarıldı. Gelecek yıl büyümenin yüzde 1,5'e çıkması bekleniyor.

Ifo Tahminler Başkanı Timo Wollmershäuser, "Şu anda yeni bir umut ortaya çıkıyor. Alman ekonomisi yavaş yavaş krizden çıkmaya çalışıyor. 2024 yılının ikinci yarısının ilk yarısına göre önemli ölçüde daha iyi olması bekleniyor." dedi.

Ifo, enflasyonun da yavaşlayarak geçen yılki yüzde 5,9'dan bu yıl yüzde 2,2'ye, gelecek yıl ise yüzde 1,7'e düşeceğini öngördü.

Wollmershäuser, "Yılın geri kalanında özel hanelerin satın alma gücü muhtemelen daha da güçlenecek ve tüketici harcamaları normalleştikçe makroekonomik toparlanma da hız kazanacak." şeklinde görüş belirtti.

Küresel mal ticareti ve küresel sanayi üretiminin, özellikle yılın ikinci yarısından itibaren toparlanmaya devam etmesinin bekleniyor. Wollmershäuser, bunun aynı zamanda sanayileşmiş ülkelerdeki para politikasının gevşetilmesiyle desteklenen yatırımlardaki kademeli yükselişten de kaynaklandığını söyledi.

Ifo Enstitüsü, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu yıl iki faiz indirimi daha yapmasını bekliyor.

Almanya'da istihdam edilen kişi sayısının bu yıl 45,9 milyondan 46,1 milyona, gelecek yıl ise 46,2 milyona çıkması bekleniyor. Ifo'ya göre, işsiz sayısı da 2,6'dan 2,7 milyona çıkacak, sonra 2,6 milyona düşecek. Bu da işsizlik oranının bu yıl yüzde 5,7, gelecek yıl yüzde 5,9 ve 2026 yılında yüzde 5,6 olacağını gösteriyor.