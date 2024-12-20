Ifo: Almanya'nın perakende sektörü iş ortamı endeksi hafifçe geriledi

Ifo Enstitüsü, Almanya'nın perakende sektöründeki iş ortamı endeksinin, perakendecilerin mevcut durumlarını kasım ayına göre biraz daha kötü olarak değerlendirmeleri nedeniyle, normalde tüketici harcamalarının ağırlıkta olduğu aralık ayında hafifçe düştüğünü söyledi.

Ifo, önümüzdeki aylara ilişkin iş beklentilerinin de hafifçe gerilediğini ekledi.

Ifo uzmanı Patrick Hoeppner, bu yılın perakende sektörü için çok zorlu geçtiğini ve genel ekonomik ortamın 2025 yılında da zor olmaya devam edeceğini belirterek, “Her ne kadar birçok perakendeci tüketici duyarlılığında bir iyileşme beklese de” dedi.

Ifo anketleri, tüketim malları sektöründeki iş ortamının 2024'ün ilk yarısında iyileşmesine rağmen, yılın ikinci yarısında işlerin kötüye gittiğini gösterdi.

Hoeppner, “Zayıflayan talebe ek olarak, kalifiye işçi sıkıntısı 2024 yılında birçok perakendeci için önemli bir sorun olmaya devam etti” dedi.

2025 için görünüm karışık. Ifo, artan harcanabilir gelirin olumlu bir ivme sağlayabileceğini, ancak ekonomik politika belirsizliğinin hem perakendeciler hem de tüketiciler üzerinde baskı yaratmaya devam ettiğini ekledi.