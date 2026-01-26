Ifo Başkanı Clemens Fuest: Alman ekonomisi duraklıyor
Almanya'da işletme güveni ocak ayında bir önceki ay ile aynı seviyede kaldı.
Münih merkezli Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü Ifo’nun açıkladığı iş iklimi endeksi bu ay 87,6 seviyesinde gerçekleşerek aralık ayındaki değerini korudu.
Analistler endeksin 88,0'a yükseleceğini öngörmüştü.
Hükümet teşviklerinin uygulamaya konulmasına rağmen işletmelerin güveninde bir canlanma görülmedi. Mevcut durum değerlendirme endeksi ocak ayında 85,7 olurken, beklenti endeksi 89,5 seviyesinde ölçüldü.
Ifo Başkanı Clemens Fuest, "Alman ekonomisi duraklıyor" yorumunu yaptı.
Geçen yılın başında Almanya hükümetinin altyapı ve savunma sektörlerine yaklaşık 1 trilyon dolar yatırım sözü vermesinin ardından güven toparlanmıştı. Ancak ABD'nin yüksek gümrük vergilerinin etkisini göstermeye başlaması ve teşviklerin uygulanma hızına ilişkin endişelerin artmasıyla yaz aylarından sonra güven duraksadı.