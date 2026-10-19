Ifo uyardı: Almanya büyüme potansiyelini kaybediyor

Sanayideki istihdam daralmasında otomotiv üreticileri ve tedarikçileri öne çıktı, çünkü sektörde çalışan sayısı 123 bin 500 kişi azalarak yüzde 13 geriledi. Bu düşüş sadece bir döngüsel yavaşlamadan kaynaklanmıyor, aksine elektrikli dönüşümde geç kalınması ve maliyet baskısı nedeniyle yapısal bir küçülmeye işaret ediyor.

Kayıp üç sektörde yoğunlaştı

Daralma otomotivle sınırlı kalmadı ve metal ürünleri imalatında 115 bin 600, makine mühendisliği sektöründe ise 64 bin 500 kişilik istihdam kaybı yaşandı. Bu üç sektör bir araya geldiğinde Almanya sanayisindeki toplam iş kaybının yaklaşık yüzde 60'ını oluşturdu ve bu tablo kaybın genelle değil, belirli alanlarda yoğunlaştığını gösterdi.

Hizmet sektörü dengelemeye çalışıyor

Sanayide işten çıkarmalar devam ederken, hizmet sektöründe ters yönlü bir hareket kaydedildi. 2019-2025 döneminde hizmetlerde 2,2 milyondan fazla yeni iş oluşturuldu ve artışın büyük bölümü sağlık, sosyal hizmetler ve kamu yönetiminde gerçekleşti. Böylece sanayi istihdamı yüzde 7,1 azalırken, hizmet sektöründeki büyüme iş gücü piyasasının yapısını değiştirdi ve toplam istihdamı dengede tutmaya çalıştı.

Yapısal dönüşüm uyarısı öne çıktı

Ifo Genel Müdürü Joachim Ragnitz, Almanya ekonomisinin hızlanan bir yapısal dönüşüm sürecinden geçtiğini belirtti ve geçmişte ülkenin refahını taşıyan sanayi kollarının küçüldüğüne dikkat çekti. Ragnitz'e göre asıl sorun yeni istihdamın ağırlıklı olarak verimlilik ve yenilikçilik açısından güçlü sektörlerde oluşmaması ve bu nedenle niteliksel bir kayma yaşanması. Bu değişim devam ettiği için Almanya'nın gelecek yıllardaki ekonomik büyüme potansiyeli sınırlanıyor ve sanayideki istihdam kaybı sadece bir iş gücü istatistiği olmaktan çıkıp büyüme modelinin sorgulanmasına dönüşüyor.

Özetle Almanya'da yaşanan tablo geçici bir istihdam kaybından fazlasına işaret ediyor. Çünkü sanayide kaybedilen yüksek katma değerli işlerin yerine hizmetlerde daha düşük verimli alanlar dolduruyor. Bu değişim kısa vadede toplam istihdamı koruyor gibi görünse de, orta vadede ülkenin ihracat gücünü zayıflatıyor ve büyüme potansiyelini aşağı çekiyor.