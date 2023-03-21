Ifo'dan AB'ye "ABD" tavsiyesi

Raporun yazarlarından Ifo Başkanı Clemens Fuest, "AB, iyi bilinen teknolojileri kullanan batarya veya güneş hücresi fabrikalarını çekmek için sübvansiyon yarışına girmekten kaçınmalıdır. Böyle bir yarış, AB için kendi kendini baltalamak olur." değerlendirmesinde bulundu.

Ifo araştırmacısı Niklas Potrafke de "ABD ile sübvansiyon yarışı yerine AB; araştırma, geliştirme, yenilik ve altyapı geliştirme için rekabetçi bir şekilde finansman sağlamaya odaklanmalı." ifadesini kullandı.

Raporda, AB'nin IRA'daki korumacı unsurlara karşı kendisini savunması tavsiye edilirken, Brüksel ve Washington'un IRA konusunda müzakere etmesi memnuniyetle karşılandı.

AB'nin halihazırda iklimi korumaya yönelik NextGenerationEU programları olduğu hatırlatılan raporda, bu programların halen kullanılabilir fonları bulunduğu bildirildi.

Raporda, "ABD'de IRA tarafından şart koşulan bir asgari vergi getirilmesi, muhtemelen küresel şirketler üzerindeki vergi yükünü artıracak ve böylece ABD'de yatırımı daha az çekici hale getirecek." denildi.

ABD'nin Enflasyonu Düşürme Yasası

ABD Başkanı Joe Biden'ın geçen yılın ağustos ayında onayladığı ve ABD tarihinin "en büyük iklim paketi" olarak da görülen Enflasyonu Düşürme Yasası, "oyun değiştirici" olarak görülüyor.

Enflasyonun düşürülmesine yönelik kapsamlı sağlık, iklim ve vergi düzenlemelerini içeren yasayla sera gazı emisyonunun azaltılması ve tüketicilerin yeşil enerjiye yönlendirilmesi amaçlanırken, enerji güvenliği ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik yatırımlar için 369 milyar dolarlık kaynak ayrılması öngörülüyor. Bu kaynağın 270 milyar dolarının vergi teşvikleri yoluyla sağlanacağı belirtiliyor.

Söz konusu yatırımlarla ülkede enerji faturalarının yılda 500 ila 1.000 dolar arasında düşürülmesi, karbon emisyonunun 2030'a kadar yüzde 40'a kadar azaltılması hedefleniyor.

Vergi indirimleriyle elektrikli otomobil satın almayı teşvik etmeyi de öngören yasada, Kuzey Amerika'da üretilen bataryaların kullanıldığı ve bu bölgedeki madenlerden çıkan mineralleri içeren elektrikli araçlara 7 bin 500 dolara kadar vergi indirimi verilmesi gibi düzenlemeler yer alıyor.

Yasayla ABD'nin bütçe açığının 20 yılda 2 trilyon dolara yakın azalacağı tahmin ediliyor.

Uluslararası Enerji Ajansı'na (IEA) göre, Enflasyonu Düşürme Yasası, 2015'te imzalanan Paris Anlaşması'ndan sonra gelen en önemli "iklim eylemi" olarak görülüyor.

Yasa; elektrikli araçların, bataryaların ve yenilenebilir enerjilerin üretimine yönelik öngördüğü vergi indirimleri ve teşviklerle yeni bir sanayi stratejisi sunuyor. Bu stratejinin yeşil enerji alanında faaliyet gösteren küresel şirketlerin üretimlerini ABD'ye taşımasını teşvik edeceği ve ülkeye daha fazla sermaye çekeceği belirtiliyor.

ABD'nin Enflasyonu Düşürme Yasası, özellikle enerji krizinin ardından AB'nin yeşil teknoloji endüstrisi için önemli bir risk oluşturuyor. Yasanın ABD'ye kıyasla yeşil teşviklerin daha düşük ve enerji faturalarının nispeten daha yüksek olduğu Avrupa'dan temiz enerji sermayesini çekme potansiyeline sahip olduğu vurgulanıyor.

AB, vergi indirimlerini ABD'de üretilen içeriğe bağlı hale getiren yeni düzenlemenin Avrupa'daki otomobil şirketlerini ve batarya ile yenilenebilir enerji ekipmanları dahil yeşil ekonomi alanındaki üreticileri dezavantajlı hale getireceğinden endişe duyuyor.

Avrupa'nın sanayi politikasındaki başarısızlıkları

Bu arada, Ifo Başkanı Clemens Fuest, bir makalesinde, Avrupa'yı sanayi politikasında kendi başarısızlıklarını telafi etmeye çağırdı.

Pahalı olmayan ve güvenli enerji arzının Avrupa enerji piyasalarının daha güçlü entegrasyonunu, enerji ağlarının, yenilenebilir enerji kaynaklarının ve nükleer enerjinin genişletilmesini, bu alanlardaki araştırmaların finanse edilmesini gerektirdiğini belirten Fuest, "Ayrıca ihtiyaç duyulan şey, enerji sektöründe hanehalkının ve şirketlerin aynı anda enerji tüketicisi ve üreticisi olarak hareket ettiği bir platform ekonomisinin geliştirilmesini sağlayan yeni bir düzenleyici çerçeve.“ değerlendirmesinde bulundu.