IIF: Gelişmekte olan piyasalara sermaye girişi dört ayın zirvesinde

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) verilerine göre, yerleşik olmayan yatırımcılar ekim ayında gelişmekte olan piyasaların hisse senedi ve borçlanma kağıdı portföylerine 26,9 milyar dolar giriş yaptı.

IIF göre, eylül ayında 21,1 milyar dolar giriş olmuştu. Ekim 2024'te ise 5 milyar dolarlık net çıkış yaşanmıştı.

Gelişmekte olan piyasa hisse senetlerine toplam 12,9 milyar dolarlık net giriş temmuz ayından bu yana en yüksek seviye oldu. Çin dışındaki hisse senetlerine giden 9,4 milyar dolar ise Aralık 2023'ten bu yana en güçlü rakam oldu.

En çarpıcı değişim

IIF'den Kıdemli Ekonomist Jonathan Fortun raporunda, "Ekim ayındaki en çarpıcı değişim gelişmekte olan piyasa hisse senedi tahsislerinin toparlanmasıydı" dedi. Asya, Latin Amerika ve Avrupa'daki gelişmekte olan ekonomilerin hepsinin daha güçlü girişlerden yararlandığını belirterek bölgesel genişliğin de iyileştiğini kaydetti.

Fortun, "Yine de manşet toparlanmanın arkasında, temel fay hatları görünür olmaya devam ediyor" değerlendirmesini de yaptı.

Çin’de duraksama

Gelişmekte olan piyasa borçlanma kağıtlarına 14,4 milyar dolarlık giriş nisan ayından bu yana en zayıf seviyede kaldı. Çin'e net akışlar ekim ayında neredeyse gerçekleşmedi. Hisse senetlerine 3,5 milyar dolarlık giriş, borçtan 3 milyar dolarlık çıkışı fazlasıyla dengeledi.

Rapora göre, çok güçlü üçüncü çeyreğin ardından ekim ayında ihraç yavaşladı. Yatırım yapılabilir düzey geniş çapta tercih edilirken düşük notlu ihraççılar çoğunlukla yoktu. Genel akışlar, ekim sonlarında art arda ikinci Fed faiz indirimi beklentileriyle hız kazandı.

Tüm bölgeler geçen ay net giriş kaydetti. Asya 16,5 milyar dolarla öncülük etti. Avrupa, Latin Amerika ile Afrika ve Orta Doğu 3,8 milyar dolar ile 3 milyar dolar arasında giriş gördü.