İki bankacılık devinden küresel piyasalar için risk uyarısı

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Küresel finans piyasaları son yıllarda enflasyondan jeopolitik çatışmalara, gümrük vergilerinden carry trade çözülmelerine kadar birçok şoku atlattı. Ancak dünyanın önde gelen bankalarından HSBC ve Deutsche Bank, riskli varlıklardaki güçlü seyrin sürdürülebilir olmayabileceğine dikkat çekti.

HSBC piyasaları “Teflon” olarak tanımladı

HSBC stratejistleri, piyasaları hiçbir şeyin kolay kolay tutunmadığı anlamında “Teflon” olarak nitelendiriyor.

Bankaya göre bu dayanıklılığın arkasında özellikle ABD’de şirket karlarının ve ekonomik büyümenin beklentileri aşması bulunuyor. Bu güçlü görünüm yalnızca teknoloji ve yapay zekâ sektörüyle de sınırlı kalmıyor.

Devlet tahvillerinin geçmişte olduğu kadar güçlü bir çeşitlendirme aracı olmaması da yatırımcıları hisse senetlerine yönlendirerek yüksek değerlemeleri destekliyor. ABD hane halkı servetinin salgın öncesi trendlerin üzerinde seyretmesi ve güçlü nakit pozisyonları da piyasaların dayanıklılığına katkı sağlıyor.

HSBC ayrıca merkez bankalarının kriz dönemlerinde kullanabileceği geniş araç setlerinin ve enerji şoklarının ekonomiler üzerindeki etkisinin geçmişe kıyasla azalmasının yatırımcıları rahatlattığını belirtiyor.

HSBC’ye göre bu dayanıklılık kalıcı olmayabilir

HSBC, mevcut olumlu havanın sonsuza kadar sürmeyeceği görüşünde.

Banka, özellikle ABD’de kurumlar vergilerinin artmasının şirket kârlılığını baskılayabileceği uyarısında bulunuyor. Enflasyonun hedeflenen seviyelere gerilemesi halinde hisse senetleri ile tahviller arasındaki geleneksel ters ilişkinin yeniden güçlenebileceği belirtiliyor.

Bu durumun yatırımcıların hisse senedi ağırlıklarını azaltmasına ve değerlemelerin aşağı gelmesine yol açabileceği değerlendiriliyor.

HSBC, özel sektör borçlanmasındaki olası artışların ekonomiyi şoklara karşı daha kırılgan hale getirebileceğini, merkez bankalarının piyasalara verdiği desteğin geri çekilmesinin de önemli bir test olacağını vurguluyor.

Deutsche Bank stagflasyon riskine dikkat çekti

Deutsche Bank ise yayımladığı raporda piyasaların mevcut dayanıklılığının sürdürülebilir olmadığı görüşünü dile getirdi.

Banka, yükselen reel faizlere ve artan enflasyon baskılarına rağmen riskli varlıkların bu tabloyu büyük ölçüde görmezden gelmesine dikkat çekiyor.

Deutsche Bank’a göre faiz piyasaları olası bir stagflasyon şokunu fiyatlamaya başlarken, hisse senedi ve kredi piyasaları yüksek faizlerin ekonomik büyümeyi ciddi biçimde zayıflatmayacağı varsayımıyla hareket ediyor.

Banka, bu iyimser dengenin gerçekçi olmadığını ve piyasalardaki mevcut görünümün herhangi bir noktada bozulabileceğini belirtiyor.