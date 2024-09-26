İki dev bankanın birleşmesinde ilk görüşme yarın

Alman Commerzbank'ın yeni CEO'su Bettina Orlopp, Alman bankanın İtalyan UniCredit ile muhtemel birleşmesi için ilk görüşmelerini yarın gerçekleştireceklerini söyledi.

Kritik bir dönemeçteki 154 yıllık bankanın CEO'su olarak yeni atanan Orlopp, yaptığı ilk açıklamada bankanın fikirlere açık olduğunu ve iki bankanın uyumluluğunun birlikte incelenmesi gerektiğini söylemişti.

UniCredit, bu ay Commerzbank'ta yüzde 9 pay aldığını duyurmuş, daha fazla pay alma planları olduğunu ve muhtemel bir birleşme için görüşmek istediklerini belirtmişti.

Commerzbank denetim ve yönetim kurumları, oy birliğiyle bankanın bağımsız kalma planlarını desteklediklerini belirtmişti.

Hisseleri yükseldi

Orlopp'un açıklamalarının ardından, Commerzbank hisseleri yüzde 4.2 artarken, UniCredit hisseleri yüzde 3.4 yükseldi.

Commerzbank yönetimi, çalışanlar ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz bankanın devralınmasına karşı çıkarken, en az bir büyük yatırımcı ve bazı işletme yöneticileri müzakere edilmesini destekledi.