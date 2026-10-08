İki dev kurumdan ABD tahvil faizleri için yükseliş beklentisi

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ABD Hazine tahvili piyasasında uzun vadeli faizlerdeki yükselişin yalnızca Fed'in politika beklentilerinden kaynaklanmadığı belirtiliyor. BondBloxx Investment Management ve State Street Investment Management stratejistleri, mali belirsizlik, yüksek borçlanma ihtiyacı, enflasyon riskleri ve artan vade priminin uzun vadeli tahvil getirilerini yukarıda tutabileceğine dikkat çekiyor.

BondBloxx Investment Management Kıdemli Yatırım Stratejisti JoAnne Bianco, piyasaların politika faizlerinin daha uzun süre yüksek kalabileceği ihtimaline uyum sağladığını ancak uzun vadeli ABD Hazine tahvili getirilerinde giderek daha yüksek bir vade priminin fiyatlandığını belirtti.

Bianco'ya göre yatırımcılar, mali belirsizlik, yüksek kamu borçlanma ihtiyacı, enflasyon riskleri ve uzun vadeli tahvil pozisyonlarının taşıdığı riskler karşılığında daha fazla getiri talep ediyor. Hızlanan ekonomik büyüme de bu dinamiği güçlendiriyor.

Ekonomik görünüm faizlerin seyrinde etkili olacak

Bianco, yüksek ABD tahvil faizlerinin dayanıklı ekonomiyi, hâlâ hedefin üzerinde seyreden enflasyonu ve yüksek miktarda Hazine tahvili ihracı gerektiren mali görünümü yansıttığını söyledi.

Büyümenin yavaşlaması ve enflasyonun gerilemesi halinde tahvil faizlerinin düşebileceğini belirten Bianco, buna karşın yatırımcıların küresel finansal kriz sonrasındaki on yılda görülen seviyelerden daha yüksek bir faiz ortamına hazırlıklı olması gerektiğini ifade etti.

State Street'ten yükseliş eğiliminin devamı beklentisi

State Street Investment Management stratejistleri de yapışkan enflasyon ile dirençli ekonomik büyümenin birlikte faizlerde ilave yukarı yönlü baskı yaratabileceğini belirtti.

Kurum, kısa vadede faizlerdeki son yükseliş eğiliminin devam edebileceğini değerlendirirken geniş makro pozisyonlarda temkinli duruşunu koruyor. State Street, vade ve getiri eğrisi konusunda nötr, kredi tarafında ise düşük ağırlıklı pozisyonunu sürdürüyor.

Uzun vadeli tahvillerin cazibesi sorgulanıyor

State Street'e göre piyasa rejiminin 2000'li yıllara daha fazla benzediği bir döneme giriliyorsa, getiri eğrilerinin özellikle dik görünmediği dikkate alınmalı. Daha yüksek vade priminin piyasalara kalıcı biçimde yerleşmesi halinde tahvil faizleri üzerinde ek yukarı yönlü baskı oluşabileceği belirtildi.

Kurum, devlet tahvili getirilerindeki yükselişi son yılların en önemli sabit getirili piyasa gelişmelerinden biri olarak değerlendirirken, daha cazip getirilerin vade uzatmayı belirgin şekilde daha cazip hale getirdiği görüşünde olmadığını bildirdi.