İki dünya devinin birleşmesi yine gündemde

Almanya'nın bütçe açığını kapatmak için varlık satışı yapması olasılığı, Deutsche Bank ve Commerzbank'ın birleşme girişimini iptal edilmesinden beş yıl sonra yeniden gündeme getirdi.

Maliye Bakanı Christian Lindner, devletin sahip olduğu 100 veya daha fazla şirketteki hisselerini satarak fon sağlamak için tüm seçenekleri değerlendirdiğini söyledi.

Alman hükümetinin Commerzbank'ta kalan yüzde 15'lik hissesini nihayetinde elden çıkarmayı tercih edeceği öngörülüyor.

Kaynaklar, Commerzbank ile birleşmenin Deutsche Bank'ın değişken yatırım bankacılığı kazançlarından daha fazla uzaklaşmasına olanak tanıyacağını ve borç verenin uzun vadeli istikrarını güçlendireceğini, bunun da Alman hükümetini etkileyebilecek bir başka faktör olacağını ifade ediyorlar ve Deutsche Bank'ın da son aylarda Commerzbank ile birleşme fikrini, canlı görüşmeler olmasa bile, yeniden açmaya yaklaştığını belirtiyorlar.