İki Fed yetkilisinden 'faiz indirimi için erken' mesajı

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, tarifelerden kaynaklanan enflasyonun kalıcı olup olmayacağını görmek istediğini söyledi. Tarifeleri “havaya toz savurmaya” benzeten Goolsbee, enflasyonun yüzde 2 hedefine ve istihdamın maksimum düzeye doğru ilerleyip ilerlemediğini anlamaya çalıştığını ifade etti.

Goolsbee, “Eğer fiyatların yükseldiğini ve istihdamın azaldığını görmeye başlarsanız ki benim görüşüme göre tarifeler stagflasyonist bir şoktur; bu, Fed’in iki temel hedefini de aynı anda olumsuz etkiler. Bu, bir merkez bankasının olabileceği en kötü durumdur çünkü ne yapılacağına dair net bir cevap yoktur” dedi.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, yüzde 4,2’lik işsizlik oranının tarihsel olarak hâlâ düşük seviyede olduğunu belirterek risk dengesinin hâlâ enflasyon lehine olduğunu vurguladı. Bostic, enflasyonun Fed’in hedefinin üzerinde ve tarifelerin etkisinin belirsiz olduğundan, Fed’in beklemesinin mantıklı olduğuna dikkat çekti.